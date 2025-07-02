G7'den İran'a Nükleer Uyarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

G7'den İran'a Nükleer Uyarı

02.07.2025 01:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

G7 dışişleri bakanları, İran'ı nükleer müzakerelere dönmeye ve uranyum zenginleştirmemeye çağırdı.

G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, ortak bir açıklama yayımlayarak İran'a İsrail ile ateşkese bağlı kalma, nükleer müzakerelere yeniden başlama ve uranyum zenginleştirme faaliyetlerinden uzak durma çağrısı yaptı.

Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD'nin oluşturduğu G7 grubunun dışişleri bakanları ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi, İran'a ve nükleer programına ilişkin ortak bir açıklama yayınladı.

25 Haziran 2025 tarihinde Hollanda'da NATO Zirvesi'nin gerçekleştirdiği Lahey kentinde bir araya geldiklerini ve burada Orta Doğu'ya ilişkin son gelişmeleri de görüştüklerini ifade eden G7 dışişleri bakanları, ortak açıklamada "G7 dışişleri bakanları ve AB Yüksek Temsilcisi olarak bizler, İsrail ile İran arasında ABD Başkanı Trump tarafından duyurulan ateşkesi desteklediğimizi bir kez daha yineliyor ve tüm tarafları bölgeyi daha da istikrarsızlaştıracak eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz" diye yazdı.

İran'ın asla nükleer silah sahibi olmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, "İran'ı gerekçesi bulunmayan zenginleştirme faaliyetlerini yeniden başlatmaktan kaçınmaya çağırıyoruz. İran'ın nükleer programına ilişkin kapsamlı, doğrulanabilir ve kalıcı bir anlaşmaya ulaşılabilmesi için müzakerelerin yeniden başlaması çağrısında bulunuyoruz" denildi.

Açıklamada sürdürülebilir ve güvenilir bir çözüme ulaşılabilmesi adına İran'a Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile derhal tam işbirliğine geri dönme, UAEA'ya ülkedeki tüm nükleer malzemelere ilişkin teyit edilebilir bilgi sağlama ve UAEA denetçilerine teftiş izni verme çağrısı yapıldı. Açıklamanın UAEA'ya ilişkin kısmında ayrıca, "İran'ın UAEA Başkanı (Rafael) Grossi'nin tutuklanması ve idam edilmesi yönündeki çağrıları kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi antlaşması önemine vurgu yapılan açıklamada, "İran'ın bu antlaşmaya taraf kalması ve yükümlülüklerini yerine getirmesi hayati önemdedir. Orta Doğu'da barış ve istikrara olan bağlılığımızı yineliyoruz. Bu bağlamada, İsrail'in kendini savunma hakkını teyit ediyor ve İsrail'in güvenliğine olan desteğimizi yineliyoruz" denildi.

Orta Doğu'da nükleer silaha sahip olduğu düşünülen tek ülke olan İsrail, 13 Haziran'da İran'ın nükleer silah geliştirmesini önleme iddiasıyla İran'ın çeşitli bölgelerindeki nükleer tesisleri ve İran ordusunun üst komuta kademesini hedef alan saldırılar düzenlemişti. İsrail'in İran'a yönelik saldırısı, UAEA'nın 12 Haziran'da İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi anlaşması çerçevesindeki yükümlülüklerini ihlal ettiği açıklamasından sonra gelmişti.

İran ile İsrail arasındaki karşılıklı saldırılar ve ABD'nin İran'daki üç nükleer tesisi vurmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.

Tahran, UAEA Yönetim Kurulu'nu 12 Haziran'da aldığı kararla İsrail'in saldırılarına zemin hazırlamakla suçlamış, İran Parlamentosu da 25 Haziran'da UAEA ile işbirliğini askıya alan bir yasa tasarısını kabul etmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika G7'den İran'a Nükleer Uyarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen’in futbol oynadığı saha gündem oldu Osimhen'in futbol oynadığı saha gündem oldu
Yapay zekayla vurgun yapan çeteler Abdullah Gül’ü de isyan ettirdi Yapay zekayla vurgun yapan çeteler Abdullah Gül'ü de isyan ettirdi
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne operasyon Tunç Soyer de gözaltında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Tunç Soyer de gözaltında
Bazı üniversitelerde yeni fakülte ve enstitüler kuruldu, bazıları kapatıldı Bazı üniversitelerde yeni fakülte ve enstitüler kuruldu, bazıları kapatıldı
3 ildeki yangınlar sürüyor Birçok ev küle döndü, gerilim hattı bomba gibi patladı 3 ildeki yangınlar sürüyor! Birçok ev küle döndü, gerilim hattı bomba gibi patladı
Otoyolda korkunç manzara Kafalarını kesip köprüye astılar Otoyolda korkunç manzara! Kafalarını kesip köprüye astılar
Denizde kaybolan 18 yaşındaki gençten acı haber Denizde kaybolan 18 yaşındaki gençten acı haber
Çağatay Ulusoy’dan sezon finali sonrası radikal imaj değişikliği Çağatay Ulusoy'dan sezon finali sonrası radikal imaj değişikliği
İş insanı Ali Altınbaş hayatını kaybetti İş insanı Ali Altınbaş hayatını kaybetti
Leman protestoları sırasında binaya tırmanıp Tevhit bayrağı astı Leman protestoları sırasında binaya tırmanıp Tevhit bayrağı astı
Rüyasında öldüğünü gören 72 yaşındaki adam kendi mezarını kazdı Rüyasında öldüğünü gören 72 yaşındaki adam kendi mezarını kazdı

23:41
CHP’nin Saraçhane mitinginde 1 kişi bıçaklandı
CHP'nin Saraçhane mitinginde 1 kişi bıçaklandı
23:34
Bomba iddia PKK terör örgütü, bugün silah bırakmaya başlıyor
Bomba iddia! PKK terör örgütü, bugün silah bırakmaya başlıyor
22:06
Ümit Özdağ’dan CHP mitingi yasağına “Leman“ gerekçesi
Ümit Özdağ'dan CHP mitingi yasağına "Leman" gerekçesi
21:21
Doğal gaza konutlarda yüzde 24.6
Doğal gaza konutlarda yüzde 24.6
10:36
Rezervasyon yaptıkları otele giden çift büyük bir şok yaşadı
Rezervasyon yaptıkları otele giden çift büyük bir şok yaşadı
10:18
Bakan Işıkhan en düşük emekli maaşına zam müjdesini verdi İşte masadaki rakamlar
Bakan Işıkhan en düşük emekli maaşına zam müjdesini verdi! İşte masadaki rakamlar
10:14
Khloe Kardashian ne yaptırdıysa açıkladı Estetik listesi olay oldu
Khloe Kardashian ne yaptırdıysa açıkladı! Estetik listesi olay oldu
10:06
Muhammed Yakut hayatını kaybetti
Muhammed Yakut hayatını kaybetti
09:57
Sigorta ve kaskoda yeni dönem Pert şartları değişti
Sigorta ve kaskoda yeni dönem! Pert şartları değişti
09:55
Birinci sınıfa giden çocuğuna sorulan soru babayı öfkelendirdi
Birinci sınıfa giden çocuğuna sorulan soru babayı öfkelendirdi
09:40
Türkiye’nin mobilya devi İstikbal satılıyor
Türkiye'nin mobilya devi İstikbal satılıyor
09:25
Terör örgütü PKK’nın silah bırakma tarihi netleşti iddiası
Terör örgütü PKK'nın silah bırakma tarihi netleşti iddiası
09:21
Rüyasında öldüğünü gören 72 yaşındaki adam kendi mezarını kazdı
Rüyasında öldüğünü gören 72 yaşındaki adam kendi mezarını kazdı
09:20
Rihanna’nın bebeğinin cinsiyetini sevgilisi Rocky ağzından kaçırdı
Rihanna'nın bebeğinin cinsiyetini sevgilisi Rocky ağzından kaçırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2025 01:26:42. #7.11#
SON DAKİKA: G7'den İran'a Nükleer Uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.