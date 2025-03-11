Gazze'de Ateşkes Müzakereleri Başladı

Üst düzey Hamas yetkilisi Abdul Rahman Şadid, İsrail ve Hamas arasında Gazze Şeridi'nde ateşkese dair yeni müzakere turunun Katar'da başladığını açıkladı.

Gazze Şeridi'nde uygulanması öngörülen 3 aşamalı ateşkes anlaşmasının 2. aşamasına ilişkin belirsizlik devam ederken, Üst düzey Hamas yetkilisi Abdul Rahman Şadid, İsrail ve Hamas arasında Gazze Şeridi'nde ateşkese dair yeni müzakere turunun Katar'ın başkenti Doha'da başladığını açıkladı. Şadid, "Yeni tur ateşkes müzakereleri bugün başladı. Hareketimiz bu müzakereleri olumlu ve sorumlu bir şekilde ele alıyor" dedi.

İsrail heyeti Doha'da

İsrail basını, ateşkes müzakerelerine katılacak olan İsrail heyetinin bugün Doha'ya geldiğini bildirdi. İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail heyetinin ateşkesin geçici olarak uzatılması karşılığında Hamas'tan İsrailli esirlerin serbest bırakılması şeklinde bir taviz elde etmeye çalışacağı öne sürüldü. - DOHA