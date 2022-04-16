Gediz'de yeni yaşam alanları kazandırılıyor - Son Dakika
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Gediz'de yeni yaşam alanları kazandırılıyor

16.04.2022 11:59
Gediz'de yeni yaşam alanları kazandırılıyor

Kütahya'nın Gediz İlçesinde, Belediye tarafından yeni yaşam alanları kazandırmaya devam ediyor.

Kütahya'nın Gediz İlçesinde, Belediye tarafından yeni yaşam alanları kazandırmaya devam ediyor.

Gediz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen çalışmalar çerçevesinde Saygılar Mahallesi, Uluoymak Mahallesi ve Ergenekon Mahallesi'ndeki yaşam alanları ve çocuk oyun gurupları yenilenerek, Muhipler Mahallesi'ne yeni bir yaşam alanı kazandırıldı.

Her alanı doğasını bozmadan değerlendirmeye çalıştıklarını belirten Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "İlçemize modern oyun gruplarının bulunduğu, spor aletlerinin yer aldığı yaşam alanları ve parklar kazandırmaya devam ediyoruz.

Bir yandan mevcut parklarımızı yenileyerek, diğer yandan da yeni parklar ile her mahallemizdeki yaşam alanlarını genişletiyoruz. Bu çerçevede Saygılar Mahallesi 209.sokak, Uluoymak Mahallesi 61. Sokak ve Ergenekon Mahallesi Şehit Hüseyin Gürlekli Caddesinde bulunan yaşam alanlarında yenileme çalışması ile kamelya, çevre düzenlemesi ve güneş enerjili aydınlatma sistemleri ile donatıyoruz. Muhipler Mahallesi 561. Sokakta ise çocuk oyun gurupları, engelsiz park, kamelya, yürüyüş yolu ve güneş enerjili aydınlatma sistemi çalışmaları tamamlanarak mahallemize yeni bir yaşam alanı kazandırıldı. Çocuklarımıza huzurla, güvenle oynayabilecekleri, yetişkinlerimize de hoşça vakit geçirebilecekleri yeni yaşam alanlarını vatandaşlarımızın hizmetine açıyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Gediz'de yeni yaşam alanları kazandırılıyor
Gediz'de yeni yaşam alanları kazandırılıyor
Gediz'de yeni yaşam alanları kazandırılıyor

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Gediz Belediyesi, Ergenekon, Kütahya, Çocuk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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