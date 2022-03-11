Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, İzmir'de STK ve esnaf temsilcileriyle buluştu - Son Dakika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İzmir'de sivil toplum kuruluşları (STK) ve esnaf temsilcileriyle bir araya geldi.

Davutoğlu, İzmir programı kapsamında ilk olarak İzmir Platformu üyeleri ile Konak ilçesindeki otelde düzenlenen toplantıda buluştu.

Toplantıda güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın dünyada yarattığı gerilimin sürebileceğini ifade etti.

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna geriliminde çok dikkatli bir politika takip etmesi gerektiğine dikkati çeken Davutoğlu, "Montrö, tartışılmaz bir konudur. Montrö, bizim için bir anahtardır. Rusya ile ilişkileri iyi tutarak NATO'da da etkili olduğumuz zaman iki taraf nezdinde de itibarımız artar. Bizim düşünmemiz gereken Kırım'da Tatar soydaşlarımızın durumudur." diye konuştu.

Ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i makamında ziyaret eden Davutoğlu, İzmir'in ufuk şehri olduğunu dile getirdi. ???????

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Davutoğlu, Kemeraltı'nda esnaf ziyaretinde bulunduktan sonra İzmir Tabip Odasını ziyaret etti.