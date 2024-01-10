 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gemlik'te Roman vatandaşları rencide eden kişi özür diledi - Son Dakika
Üye Girişi

Gemlik'te Roman vatandaşları rencide eden kişi özür diledi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde sosyal medyada yaptığı paylaşımla Roman vatandaşları rencide ettiği öne sürülen Ferhat Işık, Roman Derneği Başkanı Ergün Taşoğlu ile buluşarak özür diledi. İş ilanında yaptığı ayrımcı ifadeyi kabul etmediğini belirten Işık, tüm Roman kardeşlerinden özür dilediğini söyledi. Gemlik Romanlar Derneği Başkanı Ergün Taşoğlu ise, hatanın farkında olan Işık'ın özrünü kabul ettiklerini ve kimseye üstünlük olmadığını vurguladı.

Gemlik\'te Roman vatandaşları rencide eden kişi özür diledi
10.01.2024 - 09:22,  Güncelleme: 09:23
Abone Ol

Bursa'nın Gemlik ilçesinde sosyal medyada yaptığı paylaşımla Roman vatandaşları rencide ettiği öne sürülen Ferhat Işık, özür dilemek için Roman Derneği Başkanı Ergün Taşoğlu ile buluştu.

Gemlik Eski Belediye Başkanı ve şu anda belediye başkan aday adayı Refik Yılmaz'ın tarafları bir araya getirdiği basın açıklamasında; Roman Derneği Başkanı Ergün Taşoğlu ve Ferhat Işık da buluştu.

Sosyal medyada verdiği iş ilanında "Roman vatandaşlar hariç" ifadesini kullanan Ferhat Işık, "Roman kardeşlerimizi tanımadan, bilmeden üzdüğüm için kendilerinden özür diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları olarak Romanıyla, Gürcüsüyle, Türküyle, Kürdüyle, Çerkezi Abhazasıyla biriz, beraberiz kardeşiz. Hatayla verdiğim ilanın çalıştığım firma ile ilgisi yoktur. Tekrar tüm Roman kardeşlerimden özür diliyorum" dedi.

Romanlar adına konuşan Gemlik Romanlar Derneği Başkanı Ergün Taşoğlu ise, "Dün ilçemizde yaşamış olduğumuz istenmeyen bir olaya şahit olduk biz Gemlik Romanlar Derneği ve Roman halkı olarak çok farklı boyutlara taşınmasını istemiyoruz. Kardeşimiz de zaten yapmış olduğu hatanın ve yanlışın farkındadır. İnsanız hepimiz hata yapabiliriz kendisi bizlere özür beyanında bulunmuştur. Bizde onun özrünü kabul etmişizdir kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur" dedi.

Daha sonra taraflar kucaklaşarak birliktelik fotoğrafı çektirdi. - BURSA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Refik Yılmaz, Ferhat Işık, Bursa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Gemlik'te Roman vatandaşları rencide eden kişi özür diledi - Son Dakika


09:02
1999 depremi sonrası kaybolan çocuklar ABD'ye mi kaçırıldı? Epstein davasıyla ilgili korkunç iddia 1999 depremi sonrası kaybolan çocuklar ABD'ye mi kaçırıldı? Epstein davasıyla ilgili korkunç iddia
08:42
Meme kanserini yenen şarkıcı Şimal'ın beyninde tümor tespit edildi Meme kanserini yenen şarkıcı Şimal'ın beyninde tümor tespit edildi
08:30
AK Parti'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu'nun vaadi, gazetecileri kızdırdı: Rüşvet olarak değerlendiriyoruz AK Parti'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu'nun vaadi, gazetecileri kızdırdı: Rüşvet olarak değerlendiriyoruz
03:27
Ahmet Ercan: Van ve Hakkari'de 7.3 büyüklüğünde deprem olabilir, yanardağlarda patlama yaşanabilir Ahmet Ercan: Van ve Hakkari'de 7.3 büyüklüğünde deprem olabilir, yanardağlarda patlama yaşanabilir
01:12
İstanbul'da 26 bin metrekarelik film platosu alev alev yandı İstanbul'da 26 bin metrekarelik film platosu alev alev yandı
00:45
Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
00:41
Ekvador'da çete üyeleri, yakaladığı polis ve gardiyanları infaz ediyor Ekvador'da çete üyeleri, yakaladığı polis ve gardiyanları infaz ediyor
00:09
Polonya polisinden Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na baskın! Eski bakan ve yardımcısı gözaltına alındı Polonya polisinden Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na baskın! Eski bakan ve yardımcısı gözaltına alındı

Son Dakika
09:02 1999 depremi sonrası kaybolan çocuklar ABD'ye mi kaçırıldı? Epstein davasıyla ilgili korkunç iddia
08:42 Meme kanserini yenen şarkıcı Şimal'ın beyninde tümor tespit edildi
08:30 AK Parti'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu'nun vaadi, gazetecileri kızdırdı: Rüşvet olarak değerlendiriyoruz
03:27 Ahmet Ercan: Van ve Hakkari'de 7.3 büyüklüğünde deprem olabilir, yanardağlarda patlama yaşanabilir
01:12 İstanbul'da 26 bin metrekarelik film platosu alev alev yandı
00:45 Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
00:41 Ekvador'da çete üyeleri, yakaladığı polis ve gardiyanları infaz ediyor
00:09 Polonya polisinden Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na baskın! Eski bakan ve yardımcısı gözaltına alındı
00:02 Çete liderinin cezaevinden kaçtığı Ekvador'da OHAL kararı sonrası sokaklar karıştı
23:49 Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş maçı sonrası ilk 5 tahmini
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 09:31:48. #1.13#
SON DAKİKA: Gemlik'te Roman vatandaşları rencide eden kişi özür diledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement