Politika

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis Başkanlığına sunulan 9. Yargı Paketi'nin büyük bir hayal kırıklığı oluşturduğunu söyledi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 9. Yargı Paketi'ne ilişkin, "Dağ fare doğurdu, dişe dokunur hiçbir şey yok." diye konuştu.

9. Yargı Paketi'nde birtakım teknik maddeler ile Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği yasa hükümlerine yönelik yeni düzenlemeler dışında bir şey olmadığını savunan Gergerlioğlu, "9. Yargı Paketi, büyük bir hayal kırıklığı oluşturdu." ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ağır vergilerle ekonomiyi düzeltmeye çalıştığını ancak bir türlü enflasyonu düşüremediğini belirten Gergerlioğlu, emeklilerin 10 bin lira, asgari ücretlilerin 17 bin lirayla nasıl geçineceğini sordu.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına yönelik eleştirilerini de dile getiren Gergerlioğlu, "Bu memlekette TÜİK'in rakamlarının doğru olduğuna inanan var mı?" dedi.