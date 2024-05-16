Gergerlioğlu: Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemler davasında adalet bekliyoruz - Son Dakika
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Politika

Gergerlioğlu: Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemler davasında adalet bekliyoruz

Gergerlioğlu: Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemler davasında adalet bekliyoruz

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin davada adalet beklediklerini belirtti. Gergerlioğlu, yargılanan herkesin haksız ve hukuksuz bir süreçte ağır cezalarla yargılandığını ifade ederek, mahkeme başkanlığından adalet talep etti. Cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine dikkat çeken Gergerlioğlu, Adalet Bakanlığına soru önergesi vereceklerini açıkladı.

16.05.2024 11:18
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DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin davada bugün karar çıkmasını beklediklerini belirterek, "Mahkeme başkanlığından adalet bekliyoruz." dedi.

Gergerlioğlu Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'teki eylemlere ilişkin davanın bugün Sincan'da görüleceğini anımsattı. Davada karar çıkmasını beklediklerini söyleyen Gergerlioğlu, "Yargılanan herkesin ağır cezalarla yargılandığı haksız, hukuksuz bir süreç olduğunu biliyoruz. Mahkeme başkanlığından adalet bekliyoruz. Bir tweeti gerekçe göstererek insanlara defalarca ağırlaştırılmış müebbet cezalar verilmemeli." diye konuştu.

DEM Parti'li Gergerlioğlu, mahkemeden sadece adaletle, hukukun üstünlüğünü yerine getirmesini beklediklerini vurguladı.

Cezaevlerinde hak ihlallerinin yoğun bir şekilde yaşandığını savunan Gergerlioğlu, Adalet Bakanlığına bu konuda soru önergesi vereceklerini aktardı.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturması kapsamında yaşananları eleştiren Gergerlioğlu, şunları kaydetti:

"Biz kime güveneceğiz? Polisler, organize suçlar mensubu denen adamı gösterişle gözaltına alıyor, sonra gözaltına alan polisler alavere dalavere çevirmiş, onlar gözaltına alınıyor. 4 tane polis müdürü. Tuz kokmuş. Her şey gözümüzün önünde yaşanıyor. Ne olduğu da açıklanmıyor. Kimse doğru düzgün bir şey açıklamıyor. Birileri bir suç üzerinden bir başkasını vurmaya mı çalışıyor?"

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Gergerlioğlu: Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemler davasında adalet bekliyoruz - Son Dakika

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