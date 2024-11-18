Güler'den casusluk suçlaması

Politika

AK Parti Grup Başkanı Güler: "(Etki ajanlığı) Adam kaçırma, gasp, yaralama gibi eylemlerin bazı istihbarat örgütlerine mensup kişiler veya iltisaklı kişiler tarafından yapıldığını biliyoruz. Bu kişiler işledikleri suçun yanı sıra casusluk faaliyeti kapsamında işlediği için ayrıca casusluk eyleminden cezalandırılmasını teklif ediyoruz"

ANKARA - AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Adam kaçırma, gasp, yaralama gibi eylemlerin bazı istihbarat örgütlerine mensup kişiler veya iltisaklı kişiler tarafından yapıldığını biliyoruz. Bu kişiler işledikleri suçun yanı sıra casusluk faaliyeti kapsamında işlediği için ayrıca casusluk eyleminden cezalandırılmasını teklif ediyoruz" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler AK Parti Grubu'nda TBMM'ye sunulan 26 maddelik köy kanunu ile ilgili açıklama yaptı. 6 Şubat depremlerinin doğrudan veya dolaylı olarak 18 ili 14 milyon insanı etkilediğini ifade eden Güler, bu yıl sonuna kadar 150 bin konutu teslim etme konusunda çalışmaların devam ettiğini söyleyerek, en temel insan haklarından olan yaşam hakkının korunması yanında mülkiyet haklarının da korunarak her bir vatandaşın sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşayabilmesinin en büyük hedefleri olduğunu kaydetti.

Güler, alternatif enerji kaynaklarının öneminin arttığına dikkat çekerek, "Teklif ile güneş enerjisi santralleri ve rüzgar enerjisi santralleri de bu bakış açısıyla teşvik edilmekte ve desteklenmektedir. Teklifle; köy kanunu kapsamında çeşitli nedenlerle binalarını yapamayan veya taksitlerini ödeyemeyen hak sahiplerine ek süre verilmesine ilişkin düzenleme yapılmaktadır. Gecekondu kanunu kapsamında yapılacak işlemlerde, ilgililerin tesis edilen işlemin içeriğinden haberdar edilmesi sağlanmaktadır. Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca yapılan arsa ve arazi teslimlerinin katma değer vergisinden muaf tutulması yönünde düzenleme yapılmaktadır. Vatandaşların mülkiyet hakkının, gerektiğinde başka parsellere taşınabilmesi için imar hakkı aktarımı tanımı ve imar hakkı aktarımının uygulanmasına ilişkin hükümler kanuna eklenmektedir. Anayasa Mahkemesinin kararı doğrultusunda değer artış payı oranına ilişkin yeni düzenleme yapılmaktadır. Elektronik haberleşme altyapılarına ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı dikkate alınarak kent ve yapı estetiğine yönelik yeni kriterler düzenlenmektedir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığının görev ve yetkilerine ilişkin düzenleme yapılmaktadır. Yenilenebilir enerji yatırımlarına ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır. Yapı denetim hizmet sözleşmelerinin kurulmaları, yapı denetim firmalarının görevlendirilmeleri ve denetimine ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır. Coğrafi verilerin toplanması üretimi, paylaşımı ile bu kapsama ilişkin mali ve cezai hükümler düzenlenmektedir" şeklinde konuştu.

Etki ajanlığı konusunda Güler, "Etki ajanlığı kavramı asla bu maddeyle ilgili değil. Gürcistan'da yürürlüğe giren kanunu bir okuyun. Gürcistan'da bulunan vakıf, dernek, oluşum gibi kuruluşların yurt dışında elde ettiği bağış, iş birliği destek şeklinde maddi bedellerin ilgili Gürcistan hükümet birimlerine bildirilmesi, takibi ve savunma verilmesi. Son dönemde sadece ülkemizde değil başka ülkelerde bir başka ülkenin vatandaşına veya bizim vatandaşlarımıza veya başka ülke vatandaşlarına yönelik olarak bazı olayların olduğunu biliyoruz. Adam kaçırma, gasp, yaralama gibi eylemlerin bazı istihbarat örgütlerine mensup kişiler veya iltisaklı kişiler tarafından yapıldığını biliyoruz. Bu kişiler işledikleri suçun yanı sıra casusluk faaliyeti kapsamında işlediği için ayrıca casusluk eyleminden cezalandırılmasını teklif ediyoruz" dedi.

Teğmenlerin yüksek disiplin kurulana sevk edilmesi sorusuna Güler, "Türkiye hukuk devleti. Şu anda Milli Savunma Bakanlığımızın bir görevlendirmesi vardı. İlgili teğmenlerin savunmaları alınacak. Soruşturma ve inceleme devam ediyor" ifadelerini kullandı.