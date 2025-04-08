Güler ve Crosetto'dan Savunma İş Birliği

Bakan Güler, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile bir araya geldi
ANKARA - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile bir araya geldi.
Bakan Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile bir araya geldi. Bakan Güler'in askeri törenle karşıladığı İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto'nun ziyaretinde ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konuları ele alındı.
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