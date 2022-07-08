Gülüç Belediyesi mezarlıklarda program düzenledi - Son Dakika
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Gülüç Belediyesi mezarlıklarda program düzenledi

08.07.2022 19:27
Gülüç Belediyesi mezarlıklarda program düzenledi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediyesi tarafından belde mezarlığında Kurban Bayramı öncesi program düzenlendi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediyesi tarafından belde mezarlığında Kurban Bayramı öncesi program düzenlendi.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş tarafından Gülüç Belde Mezarlığında Arife Günü nedeniyle şehitler ve beldede vefat edenler için Kur'an-ı Kerim okutulup dua yapıldı. Cuma Namazı sonrasında düzenlenen programda beldede ki camilerde görevli imam hatipler tarafından Kur'an-ı Kerim okunup, dualar yapılırken, katılan vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Programda vatandaşlara hitap eden Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, herkesin Kurban Bayramı'nı kutladı. Başkan Demirtaş konuşmasında şu sözlere yer verdi; "Kurban Bayram'ımızın arife gününde Gülüç'te yaşamış ve hayatını kaybetmiş merhum ve merhumelerimiz için program düzenliyoruz. Burada değerli hocalarımız Kur'an-ı Kerim okuyor ve hep birlikte dualar yapıyoruz. Okunan Kur'an-ı Kerim ve yaptığımız dualarımızı Cenab-ı Mevlam kabul eylesin. Gülüç Belediyesi olarak çalışmalarımıza aralıksız olarak devam ediyoruz. Halkımızın daha mutlu bir şekilde yaşaması için gereken tüm güzellikleri beldemize katmak için yorulmadan ekibimizle birlikte ter döküyoruz. Verdiğimiz emeklerin karşılığını yaptığımız her yatırımın ardından vatandaşlarımızın memnuniyeti ile birlikte fazlasıyla alıyoruz. Hizmetlerimizi belediye meclis üyelerimiz, personelimiz, muhtarlarımız ve sizlerle birlikte yapıyoruz. Sizler her düzenlediğimiz programda bizleri yalnız bırakmıyorsunuz. Ben sizlere yapılan hizmetlere her zaman sahip çıktığınız için teşekkür ediyorum. Bu vesile ile Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Vatandaşlarımıza hizmet eden belediye personeline ve bugünde bizi yalnız bırakmayan vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Tüm Gülüç Halkının Kurban Bayramı mübarek olsun." - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Zonguldak, Ereğli, Kurban, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Gülüç Belediyesi mezarlıklarda program düzenledi - Son Dakika

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