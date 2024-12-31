Güngör'den 2025 Yılı Mesajı - Son Dakika
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Politika

Güngör'den 2025 Yılı Mesajı

Güngör\'den 2025 Yılı Mesajı

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, 2025 yılı için umut dolu mesajlar verdi.

31.12.2024 12:55
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AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, yeni yıl mesajında vatandaşlara seslenerek; " Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak için her yıl olduğu gibi 2025'te de durmadan, yorulmadan, gece gündüz çalışarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, 2025 yılının gelişini kutladı. Başkan Güngör, 2025 yılının gelişi nedeniyle yayımladığı mesajında "Ülkemiz ve milletimiz ile çok önemli gelişmelerin yaşandığı bir yılı daha geride bıraktık. Allah'ın izniyle yeni ümitler ve heyecanlar eşliğinde 2025 yılına gireceğiz. Yeni miladi yılın, aziz milletimiz başta olmak üzere bütün insanlığa hayırlar getirmesini içtenlikle diliyorum. Bizim için her geçen yıl, geçip gitmiş bir yıl değildir. Bizim amacımız her zaman önümüzdeki yılların daha hayırlı, daha güzel, hakkın rızasını ve milletimizin duasını aldığımız yıllara erişmenin mutluluğunu yaşamaktır. Bizler inanıyoruz ki 2025 yılı, ümitlerimizin daha çok tazelendiği, çalışma azmimizin artarak yükseldiği, birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde ülkemizin çok daha güzel günlere ulaştığı bir yıl olacaktır. Bu yıl da çağdaş ve demokratik bir Türkiye idealini en üst seviyede gerçekleştirmek ve milletimizin sevinçlerini çoğaltmak adına, hep birlikte sorumluluklarımızı yerine getireceğiz" diye konuştu.

"Birlik ve beraberlik ile zorlukların üstesinden gelmeyi başardık"

Geçen yıllarda deprem ile mücadele edildiğini belirten Başkan Güngör, "Birbirimize kenetlenmeyi hiç bırakmadık. AK Parti olarak her zaman olduğu gibi mazlumun ve mağdurun yanındaki duruşumuzdan asla ödün vermedik. Ekonomik ve toplumsal istikrar hedefimizden hiç sapmadık. Siyasi, ekonomik, sosyal politikalarımızda, yaptığımız yatırımlar ile ortaya koyduğumuz dik ve kararlı duruşumuzla her zorluğun üstesinden gelen ülkemizi tüm dünyaya gösterdik. Bizler inanıyoruz ki; başımıza ne gelirse gelsin milletimiz ve devletimiz ele ele oldukça sırtımız yere gelmez. İnancımızın ve insanlığımızın gereği olarak yürüttüğümüz kutlu mücadeleyi inşallah zaferlerle taçlandıracağız. AK Parti 23 yıl önce siyaset sahnesine adım atmakla Türkiye'de yeni bir dönemi başlatmış, bu ülkeyi uçurumun eşiğinden kurtarmıştır. Bu büyük davanın bugünkü bayraktarı olan AK Parti saflarında sadakatle hizmet etme kararlığında olan milyonlarla birlikte biz kendi yolumuzda ilerlemeye devam edeceğiz. Ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi Denizli'mizde de tüm ilçelere, beldelere, mahallelere, köylere eserlerimiz, yatırımlarımız ve projelerimizle damgamızı vurduk. Ülkemizin ve milletimizin geleceğe umut ve güvenle bakması için gece gündüz çalışmalarımıza devam ettik. Bu duygu ve düşüncelerle, karşıladığımız yeni yılın tüm dünyaya, ülkemize ve milletimize sağlık, huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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