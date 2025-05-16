Gürak ve Imınov Görüştü

Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Özbek mevkidaşı Imınov ile bir araya geldi

ANKARA - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Özbekistan Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Zaynobiddin Imınov ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Özbekistan Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Zaynobiddin Imınov ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Imınov, Genelkurmay Başkanlığında düzenlenen tören ile karşılandı. Törenin ardından ikilinin görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleşti.