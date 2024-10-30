Gürcistan'da Seçim İhlalleri İçin Soruşturma - Son Dakika
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Politika

Gürcistan'da Seçim İhlalleri İçin Soruşturma

Gürcistan\'da Seçim İhlalleri İçin Soruşturma

Gürcistan Başsavcılığı, 26 Ekim seçimlerinde hile iddiaları üzerine Cumhurbaşkanı Zurabişvili'yi ifadeye çağırdı.

30.10.2024 14:42
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Gürcistan Başsavcılığı, 26 Ekim'de yapılan parlamento seçiminde hile yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı, Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'yi ifadeye çağırdı.

Gürcistan'da 26 Ekim Cumartesi günün düzenlenen genel seçimlerde iktidardaki Rus yanlısı Gürcü Hayali Partisi'nin zaferini ilan etmesinin ardından tansiyon giderek artıyor. Gürcistan Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Merkezi Seçim Komisyonu'nun 30 Ekim'de yaptığı başvuru üzerine seçimlere hile karıştırıldığı iddialarına soruşturma başlatıldığı bildirildi. "Muhtemel hileyle ilgili delillere sahip olduğu düşünülen" Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin ifadeye çağrıldığı aktarıldı. Zurabişvili'nin yanı sıra bazı siyasi partiler ve gözlemci misyonların temsilcileri tarafından dile getirilen iddiaları araştırmak üzere muhtemel suç unsurlarıyla ilgili bilgi sahibi olabilecek tüm kişilerin sorgulanacağı belirtildi. Açıklamada, "Başsavcılık, soruşturma sonuçları hakkında kamuoyunu düzenli olarak bilgilendirecektir" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan seçimde yüzde 5 barajını aşarak parlamentoya giren muhalif partiler ve Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin "Seçimlerin sonuçlarını tanımıyoruz" açıklaması üzerine Merkezi Seçim Komisyonu, Başsavcılığa konuyla ilgili soruşturma başlatılması için başvuruda bulunmuştu.

Muhalefet ve Cumhurbaşkanı Zurabişvili seçim sonuçlarını tanımıyor

Gürcistan Merkez Seçim Komisyonu sonuçlarına göre 26 Ekim'de yapılan seçimde iktidardaki Gürcü Hayali Partisi oyların yüzde 53.93'ünü alarak seçimlerde üst üste 4. zaferini elde etti. Yüzde 5 barajını aşarak parlamentoda temsil hakkı kazanan diğer partiler ise yüzde 11.03 oy oranıyla ikinci sıradaki Değişim İçin Koalisyon, yüzde 10.1 oy oranıyla üçüncü sıradaki ve hapisteki eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin partisi Birleşik Ulusal Hareket, yüzde 8.81 oyla dördüncü sıradaki Güçlü Gürcistan ve yüzde 7.7 ile beşinci sıradaki Gürcistan İçin Gakharia oldu. Muhalefetin 150 sandalyeli parlamentoda 61 sandalyeye, iktidardaki Gürcü Hayali'nin ise 89 sandalyesi olması bekleniyor. Ancak Cumhurbaşkanı Zurabaşvili seçimin ertesi gün yaptığı açıklamada, "Bu seçimleri tanımıyorum. Bu seçimlerin tanınması mümkün değildir. Bunun tanınması, Rusya'nın müdahalesinin tanınması demektir. 26 Ekim'de yapılan seçimler tamamen hileliydi" ifadelerini kullanmıştı. Parlamentoda temsil hakkı kazanan muhalif partiler de parlamentoya gitmeyeceklerini duyurmuş, yeniden seçim talebinde bulunmuştu.

Seçim, Tiflis ile Batı arasındaki gergin ilişkilerin gölgesinde geçti

NATO ve Avrupa Birliği ile entegrasyon süreci Gürcistan için öncelikli konular olmaya devam ederken, Tiflis yönetimi ile bazı Batı ülkeleri arasında son dönemde ilişkiler gerildi. Nisan ve Mayıs aylarında uzun süreli gösterilere yol açan ve muhalifler tarafından "Rus yasası" olarak nitelendirilen "Yabancı Etkinin Şeffaflığı Hakkında" yasası nedeniyle Gürcistan'ın AB'ye katılım süreci askıya alındı. AB, Gürcistan ordusuna 2024 için planlanan 30 milyon Euro tutarındaki yardımı durdurdu. ABD de bazı yaptırımlar açıklarken, Gürcistan'a yapacağı 95 milyon dolarlık yardımı ve bu yıl yapılması planlanan ortak askeri tatbikatı askıya aldı, bazı Gürcistanlı yetkililere de vize yasağı getirdi.

Gürcü muhalefeti seçimi "Avrupa ile Rusya arasında bir tercih", hükümet ise "barış ya da savaş meselesi" olarak nitelendiriyordu.

"Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasası, yıllık finansmanlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcistan'daki sivil toplum ve medya kuruluşlarının her yılın Ocak ayında kendilerini "yabancı ajan" olarak kaydettirmelerini, aksi halde para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını içeriyor. - TİFLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Gürcistan'da Seçim İhlalleri İçin Soruşturma - Son Dakika

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