Gürsel Tekin CHP'den istifa etti - Son Dakika
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Politika

Gürsel Tekin CHP'den istifa etti

Gürsel Tekin CHP\'den istifa etti

ESKİ CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP'nin temel ilkelerinin uzaklaştırıldığını ve parti içi iktidar mücadelesinin öncelendiğini belirtti. Tekin, bu sebeple inandığı ilkeler için çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

13.02.2024 12:51
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ESKİ CHP Genel Genel Sekteri Gürsel Tekin, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aziz milletime ve yol arkadaşlarıma; Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel ilkeleri tüzük ve programında yer almaktadır. Ne yazık ki geçen zamanda CHP çağdaş uygarlığı hedefleyen, Türkiye'de iktidar olma ve halka hizmet etme amacına sahip Atatürkçü ve sosyal demokrat bir parti kimliğinden uzaklaştırılmıştır. Hiçbir objektif koşul, liyakat ve ehliyetin olmadığı, parti içi hemşehricilik, gruplaşma, ekipleşme ilişkileri ile makam ve mevkilerin dağıtıldığı, partiye emek veren, partinin iktidar olması için çalışan insanların dışlandığı, Türkiye'de iktidar mücadelesi yerine parti içi iktidar mücadelesinin yeğ tutulduğu, parti hukukunun ve partimiz emekçilerinin haklarının yok sayıldığı, Genel Merkezin kendi açıkladığı kural ve talimatlara bile uymadığı, parti hukukuna ve açıklamalarına güvenerek emek sarf eden insanların emeklerinin gasp edildiği; ideoloji, ilke veya düşünce ile oluşan yoldaşlık ruhu yerine ahbap - çavuş, eş, dost, akraba ilişkilerinin her düzeyde belirleyici olduğu bir yapı haline dönüşmüştür" dedi.

Tekin, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Partinin her makamında görev alma onuruna erişmiş, her zaman sokakta, halkın içerisinde Türkiye'de iktidar olmak için çalışmış benim için ortaya çıkan bu tablo acı ve üzüntü vericidir. Bu sebeple, gençlik yıllarımdan beri hayatımı adadığım, ilkelerini kalbime mühürlediğim Cumhuriyet Halk Partisi'nden yine inandığım, uğruna yaşadığım ilkeler bunu emrettiği ve mevcut yapıda çalışma imkanım kalmadığı için büyük bir üzüntüyle istifa ediyorum. Uğruna hayatımı adadığım ilkeler için çalışmaya devam edeceğim."

Kaynak: DHA

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