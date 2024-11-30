Halep'te HTŞ Kontrolü Ele Geçirdi - Son Dakika
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Politika

Halep'te HTŞ Kontrolü Ele Geçirdi

Heyet Tahrir Eş-Şam, Halep'in büyük bölümünde kontrol sağlarken, Suriye ordusu geri çekiliyor.

30.11.2024 14:38
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Suriye'de Beşar Esad rejimine muhalif silahlı grup Heyet Tahrir Eş- Şam, Halep kent merkezinin büyük bölümünde kontrolü ele geçirdi. Suriye ordusu ise "karşı saldırıya" hazırlanmak amacıyla geri çekildi. Suriye ordusunun geri çekildiği bazı önemli noktalar terör örgütü PKK/ YPG'ye bırakıldı.

Suriye'de muhalif Heyet Tahrir Eş-Şam'ın (HTŞ) Rusya ve Suriye hava kuvvetlerinin İdlib'in güneyindeki bölgelere artan saldırılarına karşılık olarak ve Şam yönetiminin muhtemel saldırılarını önlemek amacıyla Halep'e 27 Kasım'da başlattığı operasyonu sürüyor. HTŞ'ye bağlı muhalif grupların, Halep'in büyük bölümünde kontrol sağladığı belirtildi. Halep halkına güvende oldukları ve korkmamaları yönünde bildiri yayınlandı. Kentte tam kontrol sağlanana kadar çatışmaların süreceği aktarıldı. Ülkedeki iç savaşı takip eden Suriye İnsan Hakları Gözlemevinden yapılan açıklamada da, "Tahrir Eş-Şam ve ona bağlı gruplar, şehrin büyük bölümünü, hükümet binalarını ve hapishaneleri ele geçirdi" ifadeleri kullanıldı.

Muhaliflerin kontrol sağladığı önemli bölgeler arasında Yeni Halep, Hamdaniye, Salah Al-Din, Al-Shaar, Al-Furqan, Al-A'dhamiyah, Al-Jamila, Al-Firdaws, Saif Al-Dawla, Al-Sukari, Saadallah Meydanı, Halep Kalesi, Halep Üniversitesi bölgesi, Eski Halep, Nil Caddesi ve hükümet binaları yer alıyor.

Rejim güçleri geri çekiliyor, bazı noktaları terör örgütü PKK/YPG'ye bırakıyor

Suriye ordusundan yapılan açıklamada, HTŞ'nin Halep'e girdiği ilk kez resmi olarak doğrulandı. Onlarca rejim askerinin öldürüldüğü, muhalif grupların Halep kentinin büyük bölümüne girdiği, bunun üzerine ordunun yeniden konuşlanmak zorunda kaldığı ifade edildi. Muhalif gruplara "karşı saldırı" hazırlamak amacıyla birliklerin Halep'ten geçici olarak çekilme kararı aldığı duyuruldu. Geri çekilmenin, karşı saldırıya geçmek üzere takviye birliklerin konuşlanması öncesinde yeniden toparlanma çabalarının bir parçası olduğu kaydedildi. Rejim askerlerinin geri çekildiği Halep Uluslararası Havalimanı dahil bazı önemli noktaların terör örgütü PKK/YPG'ye bırakıldığı öğrenildi. - HALEP

Kaynak: İHA

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