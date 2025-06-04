Hamaney: ABD'nin Nükleer Planları Başarısız Olacak - Son Dakika
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Politika

Hamaney: ABD'nin Nükleer Planları Başarısız Olacak

04.06.2025 12:59
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İran Dini Lideri Hamaney, ABD'nin nükleer hedeflerini eleştirerek, ülkenin bağımsızlığına vurgu yaptı.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran'ın kurucusu Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin ölümünün 36'ncı yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, ABD'nin İran'ı nükleer teknolojiden mahrum bırakmayı hedeflediğini belirterek, "Bizi kendilerine muhtaç hale getirmek istiyorlar. Bu konuda hiçbir şey yapamazlar" dedi.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran'ın kurucusu Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin vefatının 36'ncı yıl dönümü nedeniyle başkent Tahran'da düzenlenen törende konuştu. Hamaney, ülkesinin siyasi sisteminin köklü bir devrimin ürünü olduğunu belirterek, "Siyasi sistemimiz büyüyüp güç kazanmış bir sistemdir. Bu devrimin lideri, vefatının üzerinden 30 yılı aşkın süre geçmesine rağmen hala dünyada etkisi hissedilen büyük bir şahsiyettir. ABD'nin küresel alandaki gücünün zayıflaması ve Siyonizm'e karşı artan nefret de bu devrimin sonuçlarındandır" dedi.

"Binden fazla komployu boşa çıkardık"

İran devrimine yönelik çeşitli komploların hiçbir dünya devriminde görülmediğini ifade eden Hamaney, "İran İslam Cumhuriyeti, tüm bu planlara ve düşmanlıklara karşı direnç gösterdi. Bu komplolar etkisiz hale getirildi. İran, bugüne kadar binden fazla komployu boşa çıkardı ve bazılarına da doğrudan cevap verdi. Amaç, İran'ı zayıflatmaktı ancak aksine ülkemizin hem içeride hem dışarıda gücü ve yetenekleri arttı" ifadelerini kullandı.

"ABD'nin planı ulusal bağımsızlığımıza karşıdır"

Hamaney, ulusal bağımsızlığın dış güçlere bağlı olmamak anlamına geldiğini vurgulayarak, "Ulusal bağımsızlık, ülkenin ABD veya benzeri ülkelerin onayını beklememesi demektir. Bu bağımsızlığın bir ifadesi de 'kendimiz başarabiliriz' ilkesidir" dedi. ABD ile yürütülen nükleer müzakerelere de değinen Hamaney, "Nükleer konudaki ABD planı, tamamen ulusal bağımsızlık anlayışımıza karşıdır. Direniş, büyük güçlerin iradesine boyun eğmemektir. Kişi inandığı gibi yaşamalı ve baskılara teslim olmamalıdır. Ulusal bağımsızlığın bir diğer temel ilkesi de savunma gücünü artırmaktır" ifadelerini kullandı.

"Uranyum zenginleştirme, nükleer meselenin kilit noktasıdır"

İran'ın nükleer alanda kendi imkanlarıyla ilerlediğini dile getiren Hamaney, "Nükleer sanayi sadece enerji üretimiyle sınırlı kalmayan, birçok bilimsel alanı etkileyen temel bir sektördür. Uranyum zenginleştirme, nükleer meselenin kilit noktasıdır ve düşmanlar da buraya odaklanmıştır. ABD'nin güvenilmezliğini 2000'li yıllarda yüzde 20 oranındaki yakıt ihtiyacımız sırasında bizzat tecrübe ettik" dedi.

"Siz kimsiniz ki bu konuda karar veriyorsunuz?"

ABD'nin İran'ı nükleer teknolojiden mahrum bırakmayı hedeflediğini belirten Hamaney, "ABD'nin ilk talebi, İran'ın nükleer sanayiye sahip olmaması. Bizi kendilerine muhtaç hale getirmek istiyorlar. Cevabımız net. Bu konuda hiçbir şey yapamazlar. Siz kim oluyorsunuz ki İran'ın uranyum zenginleştirme yapıp yapmayacağı konusunda karar veriyorsunuz? Bomba yerine kurşunla insanları öldürüyorlar. Bir insan daha ne kadar alçak, zavallı ve kötü niyetli olabilir? ABD bu cinayetlerin ortağı ve kesinlikle bölgeden çıkarılmalı" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Hamaney: ABD'nin Nükleer Planları Başarısız Olacak - Son Dakika

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