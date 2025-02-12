Hamaney: Askeri Alanda İlerleme Şart - Son Dakika
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Politika

Hamaney: Askeri Alanda İlerleme Şart

Hamaney: Askeri Alanda İlerleme Şart

İran dini lideri Hamaney, düşman tehditlerine karşı hazırlıklı olunması ve askeri ilerlemenin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

12.02.2025 17:29
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İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, düşman tehditleri karşısında her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini belirterek, "Askeri alanda ilerlemenin devam etmesi gerekiyor. Mesela füzeler için belirli bir isabet oranı belirlediysek ve bugün bunu artırmamız gerekiyorsa mutlaka yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, başkent Tahran'da ülkenin savunma sanayisindeki son gelişmelerin sergilendiği "Güç 2025" fuarını ziyaret etti. Fuarda, yerli üretim hava savunma sistemleri, balistik ve seyir füzeleri, akıllı mühimmat, uzay teknolojileri, insansız hava araçları (İHA), intihar dronları, fırlatma kapasitesine sahip insansız su altı aracı ve enerji alanında geliştirilen ileri teknoloji ürünler tanıtıldı. Hamaney daha sonra savunma yetkilileriyle bir araya geldi. İran İslam Devrimi'nin 46'ncı yıl dönümüne değinen Hamaney, halkın devrim kutlamalarına yoğun katılım gösterdiğini vurgulayarak, "İran milleti, kendisine yönelik ardı ardına yapılan ahmakça tehditlere karşı tüm dünyaya kimliğini, gücünü ve istikrarını göstermiştir" dedi.

"Askeri alanda ilerlemenin devam etmesi gerekiyor"

İran'a yönelik tehditlere ilişkin açıklamalarda bulunan Hamaney, ülkesinin savunma alanında önemli kazanımlar elde ettiğini belirtti. Hamaney, "İran'ın savunma gücü bugün herkes tarafından biliniyor. Devrimin dostları bununla övünürken, düşmanları korkuyor. Bu, bir ülke için büyük bir kazanımdır. Bugün bize askeri teçhizat satmayın diyorlar. Oysa daha düne kadar bize askeri teçhizat bile satmıyorlardı. İran'ın savunma sanayisi öyle bir seviyeye ulaştı ki bize bir parça vermeseler bile gençlerimiz ülke içerisinde onun daha iyisini üretiyor" ifadelerini kullandı. Hamaney, düşman tehditleri karşısında her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini ifade ederek, "Askeri alanda ilerlemenin devam etmesi gerekiyor. Mesela füzeler için belirli bir isabet oranı belirlediysek ve bugün bunu artırmamız gerekiyorsa mutlaka yapmalıyız" şeklinde konuştu.

Trump'tan İran'a tehdit

Hamaney'in açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın nükleer programı konusunda müzakere etmeyi reddetmesi halinde güç kullanacağı tehdidinde bulunmasının ardından geldi. Trump pazartesi günü Fox News'e verdiği röportajda, "Onlara (İran'a) zarar vermeyecek bir anlaşma yapmayı tercih ederim. Onları bombalamadan onlarla bir anlaşma yapmayı çok isterim" ifadelerini kullanmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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