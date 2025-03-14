Hamas'tan ABD'li Rehine Anlaşması

Hamas, ABD'li rehine Idan Alexander ve hayatını kaybeden 4 rehinenin cenazelerinin teslim edilmesi yönünde anlaşmaya varıldığını duyurdu.

İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta yürürlüğe giren üç aşamalı ateşkes anlaşmasının uygulanmasına yönelik çabalar sürüyor. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, arabuluculardan müzakerelerin yeniden başlatılması yönünde teklif geldiği, bunun "sorumlu ve olumlu" bir şekilde değerlendirildiği ve teklife sabah saatlerinde cevap verildiği belirtildi. Bu kapsamda ABD vatandaşı olan İsrail kökenli asker Idan Alexander'in ve hayatını kaybeden çifte vatandaşlığa sahip 4 rehinenin cenazesinin İsrail'e teslim edilmesi yönünde anlaşmaya varıldığı ifade edildi. Açıklamada, "Hamas, ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin müzakerelere başlamaya ve kapsamlı bir anlaşmaya varmaya tam olarak hazır olduğunu teyit ediyor, işgalcinin (İsrail'in) yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmesi çağrısında bulunuyor" denildi. - GAZZE