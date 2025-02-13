Hamas'tan Esir Takası Teyidi - Son Dakika
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Politika

Hamas'tan Esir Takası Teyidi

Hamas\'tan Esir Takası Teyidi

Hamas, ateşkes anlaşmasını ve esir takasını belirlenen takvime göre sürdüreceğini duyurdu.

13.02.2025 17:46
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Hamas, Gazze'de 19 Ocak'ta sağlanan ateşkes anlaşmasının belirlenen takvime göre esir takası da dahil olmak üzere devam edeceğini duyurdu.

Hamas'tan Gazze'de ateşkes anlaşmasına ilişkin yeni açıklama geldi. Yapılan açıklamada, grubun ateşkes anlaşmasını belirlenen takvime göre esir takası da dahil olmak üzere uygulamaya devam edeceği ifade edildi. "Hamas, belirlenen takvime göre esir takası da dahil olmak üzere ateşkes anlaşmasına bağlılığını teyit etti" başlığıyla yayınlanan açıklamada, "Gazze'deki Hamas lideri ve müzakere heyeti başkanı Dr. Halil el-Hayya başkanlığındaki Hamas heyeti, özellikle İsrail'in art arda gerçekleştirdiği ihlallerin ardından ateşkes anlaşmasının uygulanması ve esir takası konusunu görüşmek üzere arabulucu kardeşlerle görüşmelerde bulundu. Dr. Halil el-Hayya, Kahire'de Mısır Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Tümgeneral Hasan Reşad ile bir araya geldi ve ayrıca Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Hamas, anlaşmanın tüm boyutlarıyla uygulanmasını takip eden arabulucu kardeşlerin (Mısır ve Katar) teknik çalışma ekipleriyle görüşmeler ve temaslarda bulundu. Heyetimiz, yaptığı görüşmeler ve yazışmalarda özellikle halkımız için konut güvencesi, karavan, çadır, ağır ekipman, tıbbi malzeme, yakıt ve yardım akışının sürekliliği ve anlaşmada belirtilen her şey olmak üzere anlaşmanın tüm maddelerinin uygulanmasının gerekliliği üzerinde durdu" denildi.

Görüşmelerin olumlu bir havada geçtiği, arabulucu Mısır ve Katar'ın engellerin kaldırılması ve boşlukların doldurulması için tüm bunların takip edilmesinin gerekliliğini vurguladığı aktarıldı. Açıklamada, "Buna dayanarak Hamas, esirlerin belirlenen takvime göre takası da dahil olmak üzere anlaşmanın imzalanan çerçevede uygulanmasına devam edeceğini teyit ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Hamas, Gazze'deki rehinelerin serbest bırakılmasını ertelemişti

Hamas, 10 Şubat'ta yaptığı açıklamada ateşkes anlaşması çerçevesinde yapılması planlanan bir sonraki esir takasını ertelediğini duyurmuştu. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle 15 Şubat'ta yapılması planlanan 6'ncı esir takasının bir sonraki duyuruya kadar ertelendiğini kaydetmişti.

Trump: "15 Şubat'a kadar esirler serbest bırakılmazsa kıyamet kopacak"

ABD Başkanı Donald Trump, salı günü Beyaz Saray'da yapılan imza töreninde Gazze Şeridi'ndeki ateşkese ilişkin açıklamalarda bulunmuş, tüm rehinelerin cumartesi günü saat 12.00'ye kadar serbest bırakılmaması halinde "ateşkesin iptal olabileceğini" ve "kıyametin kopacağını" söylemişti. - GAZZE

Kaynak: İHA

Katar, Mısır, gazze, Son Dakika

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