Hamid Yüzügüllü, Uluönder Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Hamid Yüzügüllü, Uluönder Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu

Hamid Yüzügüllü, Uluönder Mahallesi\'nde vatandaşlarla buluştu

Cumhur İttifakı Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü, Uluönder Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek Ulu Cami'de Ramazan şerbeti ikram etti. Yüzügüllü, mahalle sakinleriyle sorunları masaya yatırarak çözüm için çalışacaklarını belirtti.

21.03.2024 16:34  Güncelleme: 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhur İttifakı Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü, Uluönder Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek Ulu Cami'de Ramazan şerbeti ikram etti.

Uluönder Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Yüzügüllü, sevgi seliyle karşılandı. Yüzügüllü, "50 gündür Tepebaşı bölgesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütün mahallelerimizin sorunlarını biliyor, vatandaşlarımızla birlikte sorunları çözüme kavuşturmak adına fikir alışverişinde bulunuyoruz. Uluönder Mahallemizin de eksiklerini iyi biliyoruz. Burada sizlerle birlikte oturup sorunları masaya yatırarak tek tek çözeceğiz. Ben hiçbir zaman yapamayacağım bir şeyin sözünü vermem. Ancak bu zaman kadar sizlerin vergileriz toplanmış ama karşılığı verilmemiş. Hizmet anlamında belli başlı mahallerin dışına hizmet hiç gitmemiş. Biz her mahallemize her vatandaşımıza eşit hizmet etmek için yola çıktık. Sizlerle birlikte Tepebaşı'nı yönetip tüm Türkiye'ye nasıl bir belediyecilik hizmeti yapılacağını göstereceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Hamid Yüzügüllü, Tepebaşı, Cami, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Hamid Yüzügüllü, Uluönder Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hatay'da okul açılışına katıldı
    18:11 KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hatay'da okul açılışına katıldı

    KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan Şampiyon Melekler İlkokul ve Ortaokulu'nun açılışına katıldı. Açılışta Tatar, depremzede vatandaşlara desteklerini göstermek amacıyla yapılan konteyner evlerin açılışını da gerçekleştirdi.

  • Başkan Atay, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i ağırladı
    18:07 Başkan Atay, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i ağırladı

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Efeler Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ile görüştü. Aydın'a gelen Akşener, Efeler ilçesinde otobüs turu attı ve hediye sepetleri aldı. Atay, Akşener'e plaket verirken, Akşener de Atay'a vazo hediye etti. Akşener, daha sonra Nazilli ve Söke ilçelerindeki programlara katılmak üzere ilçeden ayrıldı.

  • Berlin'de ırkçılığa karşı insan zinciri oluşturuldu
    18:04 Berlin'de ırkçılığa karşı insan zinciri oluşturuldu

    Almanya'nın başkenti Berlin'de, Uluslararası Irkçılıkla Mücadele Günü kapsamında düzenlenen gösteride yüzlerce kişi, 'Herkes için insan hakları' sloganıyla bir araya geldi. Kreuzberg semtinde toplanan göstericiler, Adalbert Caddesi'nde ele ele tutuşarak 'ırkçılığa karşı insan zinciri' oluşturdu. Göstericiler, dövizlerle ırkçılığa karşı mesajlarını iletti.

  • Diyarbakır'da Nevruz etkinliğinde terör propagandası yapan 166 kişi gözaltına alındı
    18:04 Diyarbakır'da Nevruz etkinliğinde terör propagandası yapan 166 kişi gözaltına alındı

    Diyarbakır'da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) tarafından düzenlenen Nevruz etkinliğinde terör propagandası yapan ve polise taş atan gruba emniyet ekipleri müdahale ederken, 166 kişi gözaltına alındı. Etkinliğe katılanlar aramaları yapıldıktan sonra alana alındı. Bazı kişilerin bölücü terör örgütü lehine slogan atması ve polise taş atması üzerine polis biber gazıyla müdahale etti ve terör örgütü lehine slogan attığı belirlenen 166 kişi gözaltına alındı.

  • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: Yerel yönetimler Türkiye'nin kalkınması için önemli
    17:56 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: Yerel yönetimler Türkiye'nin kalkınması için önemli

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, yerel yönetimlerin Türkiye'nin kalkınması için çok önemli olduğunu belirtti. Karaaslan, seçim sürecini yoğun bir tempo içerisinde sürdürdüklerini söyledi. Belediye başkanlığının sorumluluğunun çok önemli olduğunu vurgulayan Karaaslan, yerel yönetimlerin Türkiye'nin kalkınması için çok önemli olduğunu vurguladı.

  • Diyarbakır'da DEM Parti öncülüğünde nevruz etkinliği yapıldı
    17:54 Diyarbakır'da DEM Parti öncülüğünde nevruz etkinliği yapıldı

    Diyarbakır'da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) öncülüğünde nevruz etkinliği düzenlendi. Etkinlikte DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer aldı. Etkinlik sırasında terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı, polis müdahale etti ve 166 kişi gözaltına alındı.

  • Ankara'da 35 Ton Kaçak Deterjan Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Gözaltına Alındı
    17:53 Ankara'da 35 Ton Kaçak Deterjan Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından kaçak yollarla ülkeye getirilen ve insan sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde muhafaza edilen ürünlerin tespitine yönelik yürüttükleri çalışmalar neticesinde Etimesgut ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, kaçak olduğu tespit edilen 250 bin muhtelif eşya, 35 ton deterjan, 15 bin kozmetik ürünü, 3 bin elektronik eşya ve 240 kilogram boya ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

  • Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Pamukova ilçesinde ziyaretlerde bulundu
    17:53 Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Pamukova ilçesinde ziyaretlerde bulundu

    Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, Pamukova ilçesinde halk pazarı ve ilçe esnafını ziyaret etti. Alemdar, vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve görüşleri dinledi. İlçenin tarım potansiyelini vurgulayan Alemdar, çiftçinin yanında olacaklarını belirtti. Alemdar, seçim sonrası ilçenin gelişimi için tüm gayretlerini ortaya koyacaklarını ifade etti.

  • Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bayburt'ta Down Sendromlu Çocuklar Tarafından Karşılandı
    17:51 Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bayburt'ta Down Sendromlu Çocuklar Tarafından Karşılandı

    Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, memleketi Bayburt'a ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Güler'i down sendromlu çocuklar karşıladı. Bayburt Valiliği önünde çiçek takdim edilen Bakan Güler, Valilik ziyaretinin ardından şehit ailesi ziyareti yapacak ve iftarını şehit aileleri ve gazilerle birlikte gerçekleştirecek.


17:34 Bakan Işıkhan: 28 Mart itibarıyla emeklilerin promosyonları hesaplara yatacak Bakan Işıkhan: 28 Mart itibarıyla emeklilerin promosyonları hesaplara yatacak
17:27 Silahlı saldırganlar, Nusret Gökçe’nin restoranını taradı Silahlı saldırganlar, Nusret Gökçe'nin restoranını taradı
17:25 Erdal Beşikçioğlu kazanıyor mu Etimesgut anketinin sonuçları yayınlandı Erdal Beşikçioğlu kazanıyor mu? Etimesgut anketinin sonuçları yayınlandı
14:36 Bağcılar’daki sucu dükkanında yıllarca istismara uğrayan çocuğun annesi konuştu Bağcılar'daki sucu dükkanında yıllarca istismara uğrayan çocuğun annesi konuştu
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’ye yükseltti Merkez Bankası faizi yüzde 50'ye yükseltti
18:07 Rakam bile verdi Acun’dan Türk futbolu için bomba öneri Rakam bile verdi! Acun'dan Türk futbolu için bomba öneri
17:19 Seçim broşürü nedeniyle çıkan tartışmada 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti Seçim broşürü nedeniyle çıkan tartışmada 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
17:13 Görüşmeleri yapmış bile Acun Ilıcalı, bir takım daha alıyor Görüşmeleri yapmış bile! Acun Ilıcalı, bir takım daha alıyor
16:47 3 çocuğunun annesini öldüren sanığın yargılanması başladı: Normal kafada da olsam eşimi öldürürdüm 3 çocuğunun annesini öldüren sanığın yargılanması başladı: Normal kafada da olsam eşimi öldürürdüm
16:33 Cem Yılmaz, yeni sevgilisi Necla Karahalil ile el ele görüntülendi Cem Yılmaz, yeni sevgilisi Necla Karahalil ile el ele görüntülendi
16:19 Mehmet Büyükekşi’den Süper Kupa sözleri: Fenerbahçe’den talep geldi, değerlendiriyoruz Mehmet Büyükekşi'den Süper Kupa sözleri: Fenerbahçe'den talep geldi, değerlendiriyoruz
15:37 Haiti’de çetelere karşı intikam grupları acımasız saldırılara başladı Haiti'de çetelere karşı intikam grupları acımasız saldırılara başladı
15:34 Aziz Yıldırım’dan, Fenerbahçe’ye “Şikeci“ diyen AK Parti’nin Trabzon adayına sert yanıt Aziz Yıldırım'dan, Fenerbahçe'ye "Şikeci" diyen AK Parti'nin Trabzon adayına sert yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2024 18:12:33. #1.12#
SON DAKİKA: Hamid Yüzügüllü, Uluönder Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement