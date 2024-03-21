Hamid Yüzügüllü, Uluönder Mahallesi\'nde vatandaşlarla buluştu

Cumhur İttifakı Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü, Uluönder Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek Ulu Cami'de Ramazan şerbeti ikram etti.
Uluönder Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Yüzügüllü, sevgi seliyle karşılandı. Yüzügüllü, "50 gündür Tepebaşı bölgesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütün mahallelerimizin sorunlarını biliyor, vatandaşlarımızla birlikte sorunları çözüme kavuşturmak adına fikir alışverişinde bulunuyoruz. Uluönder Mahallemizin de eksiklerini iyi biliyoruz. Burada sizlerle birlikte oturup sorunları masaya yatırarak tek tek çözeceğiz. Ben hiçbir zaman yapamayacağım bir şeyin sözünü vermem. Ancak bu zaman kadar sizlerin vergileriz toplanmış ama karşılığı verilmemiş. Hizmet anlamında belli başlı mahallerin dışına hizmet hiç gitmemiş. Biz her mahallemize her vatandaşımıza eşit hizmet etmek için yola çıktık. Sizlerle birlikte Tepebaşı'nı yönetip tüm Türkiye'ye nasıl bir belediyecilik hizmeti yapılacağını göstereceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan Şampiyon Melekler İlkokul ve Ortaokulu'nun açılışına katıldı. Açılışta Tatar, depremzede vatandaşlara desteklerini göstermek amacıyla yapılan konteyner evlerin açılışını da gerçekleştirdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Efeler Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ile görüştü. Aydın'a gelen Akşener, Efeler ilçesinde otobüs turu attı ve hediye sepetleri aldı. Atay, Akşener'e plaket verirken, Akşener de Atay'a vazo hediye etti. Akşener, daha sonra Nazilli ve Söke ilçelerindeki programlara katılmak üzere ilçeden ayrıldı.
Almanya'nın başkenti Berlin'de, Uluslararası Irkçılıkla Mücadele Günü kapsamında düzenlenen gösteride yüzlerce kişi, 'Herkes için insan hakları' sloganıyla bir araya geldi. Kreuzberg semtinde toplanan göstericiler, Adalbert Caddesi'nde ele ele tutuşarak 'ırkçılığa karşı insan zinciri' oluşturdu. Göstericiler, dövizlerle ırkçılığa karşı mesajlarını iletti.
Diyarbakır'da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) tarafından düzenlenen Nevruz etkinliğinde terör propagandası yapan ve polise taş atan gruba emniyet ekipleri müdahale ederken, 166 kişi gözaltına alındı. Etkinliğe katılanlar aramaları yapıldıktan sonra alana alındı. Bazı kişilerin bölücü terör örgütü lehine slogan atması ve polise taş atması üzerine polis biber gazıyla müdahale etti ve terör örgütü lehine slogan attığı belirlenen 166 kişi gözaltına alındı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, yerel yönetimlerin Türkiye'nin kalkınması için çok önemli olduğunu belirtti. Karaaslan, seçim sürecini yoğun bir tempo içerisinde sürdürdüklerini söyledi. Belediye başkanlığının sorumluluğunun çok önemli olduğunu vurgulayan Karaaslan, yerel yönetimlerin Türkiye'nin kalkınması için çok önemli olduğunu vurguladı.
Diyarbakır'da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) öncülüğünde nevruz etkinliği düzenlendi. Etkinlikte DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer aldı. Etkinlik sırasında terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı, polis müdahale etti ve 166 kişi gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından kaçak yollarla ülkeye getirilen ve insan sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde muhafaza edilen ürünlerin tespitine yönelik yürüttükleri çalışmalar neticesinde Etimesgut ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, kaçak olduğu tespit edilen 250 bin muhtelif eşya, 35 ton deterjan, 15 bin kozmetik ürünü, 3 bin elektronik eşya ve 240 kilogram boya ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, Pamukova ilçesinde halk pazarı ve ilçe esnafını ziyaret etti. Alemdar, vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve görüşleri dinledi. İlçenin tarım potansiyelini vurgulayan Alemdar, çiftçinin yanında olacaklarını belirtti. Alemdar, seçim sonrası ilçenin gelişimi için tüm gayretlerini ortaya koyacaklarını ifade etti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, memleketi Bayburt'a ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Güler'i down sendromlu çocuklar karşıladı. Bayburt Valiliği önünde çiçek takdim edilen Bakan Güler, Valilik ziyaretinin ardından şehit ailesi ziyareti yapacak ve iftarını şehit aileleri ve gazilerle birlikte gerçekleştirecek.
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