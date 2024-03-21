Hamid Yüzügüllü, Uluönder Mahallesi\'nde vatandaşlarla buluştu

Politika

Cumhur İttifakı Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü, Uluönder Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek Ulu Cami'de Ramazan şerbeti ikram etti.

Uluönder Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Yüzügüllü, sevgi seliyle karşılandı. Yüzügüllü, "50 gündür Tepebaşı bölgesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütün mahallelerimizin sorunlarını biliyor, vatandaşlarımızla birlikte sorunları çözüme kavuşturmak adına fikir alışverişinde bulunuyoruz. Uluönder Mahallemizin de eksiklerini iyi biliyoruz. Burada sizlerle birlikte oturup sorunları masaya yatırarak tek tek çözeceğiz. Ben hiçbir zaman yapamayacağım bir şeyin sözünü vermem. Ancak bu zaman kadar sizlerin vergileriz toplanmış ama karşılığı verilmemiş. Hizmet anlamında belli başlı mahallerin dışına hizmet hiç gitmemiş. Biz her mahallemize her vatandaşımıza eşit hizmet etmek için yola çıktık. Sizlerle birlikte Tepebaşı'nı yönetip tüm Türkiye'ye nasıl bir belediyecilik hizmeti yapılacağını göstereceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR