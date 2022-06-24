Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den Başkan Büyükkılıç'a ziyaret - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

24.06.2022 18:07
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç, bir dizi ziyaret ve programlar çerçevesinde Kayseri'ye gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi Büyükşehir Belediyesi Başkanlık giriş kapısında çiçeklerle karşıladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve beraberindeki heyet ile birlikte başkanlık makamına geçti. Ziyarette Bakan Nebati'ye, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer, İsmail Emrah Karayel, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, ilçe belediye başkanları ve beraberindeki kalabalık heyet eşlik etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bakan Nebati'ye kentte yapılan ve yapılacak olan hizmetler ve projeler ile ilgili detaylı bilgi verdi. Başkan Büyükkılıç, "Şehrimizde ağırlamaktan onur duyduğumuz Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Dr. Nureddin Nebati'ye hoş geldiniz diyorum. Belediye olarak bir sıkıntımız yok, hizmetlerimize, yatırımlarımıza ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Uyum kültürünü göz ardı etmeyerek, hizmetten hizmete koşuyoruz. Siyasilerimizle, yöneticilerimizle dayanışma içerisinde çalışıyoruz" diye konuştu.

Kayseri'nin önemine işaret eden Bakan Nebati ise Başkan Büyükkılıç'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, tüm Kayseri halkına sevgilerini, teşekkürlerini ve saygılarını iletti.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Nureddin Nebati, Kayseri, Maliye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den Başkan Büyükkılıç'a ziyaret - Son Dakika

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