HDP'den 6 muhalefet liderinin bir araya gelmesine ilk yorum geldi! - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Çankaya Ahlatlıbel'de çalışma yemeğinde bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, davet ettiği beş siyasi parti genel başkanını kapıda karşıladı.

YUVARLAK MASADA OTURDULAR

Altı parti genel başkanının yuvarlak masa etrafındaki tarihi toplantısında iki önemli konunun öne çıkması bekleniyor. Altı partinin genel başkan yardımcılarının uzun süredir üzerinde çalıştığı güçlendirilmiş parlamenter sistem ve ülkenin yaşadığı ekonomik krizin liderler zirvesinin ana gündemini oluşturacağı belirtiliyor.

MİTHAT SANCAR: HDP'Yİ YOK SAYAN TÜRKİYE'YE NASIL BİR GELECEK VADEDECEK?

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Mardin Nusaybin'deki partisinin 4. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, toplantıya dair açıklamalar yaptı. HDP ile diyalog içinde olmanın şart olduğunu söyleyen Sancar, "Bugün 6 muhalefet partisinin başkanları bir araya geliyor, gelsinler çok iyi yapıyorlar. Diyalog, görüşme, tartışma iyidir. Ama HDP'yi yok sayan, bu diyalogda HDP'yle ilişki kurmayı HDP'yle müzakere yürütmeyi planına koymayan bir anlayışın Türkiye'ye nasıl bir gelecek vadettiğini de açıklaması gerekiyor. HDP'yle diyalog içinde olmak, mutabakat aramak şarttır. Kim ki HDP'yi düşmanlaştırır onun AKP ve MHP'den farkı yoktur. HDP'ye düşmanca yaklaşan herhangi bir partinin Türkiye'de kendini muhalefet gücü saymaya da hakkı yoktur." dedi.

HÜDA KAYA: YARINLAR KURUCU ORTAK İRADENİN OLACAK

Sancar'ın ardından bir tepki de HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'dan geldi. Kaya, "Kürtsüz bir ittifak olabilir ama milletin ittifakı olamaz. Yarınlar yalnızca Türk'ü değil, bütün Türkiye'yi kucaklayan, kurucu bir ortak iradenin olacak" dedi.