Meral Akşener'e "Kürt düşmanısın" diyen Pervin Buldan'a İYİ Parti'den yanıt - Son Dakika
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Meral Akşener'e "Kürt düşmanısın" diyen Pervin Buldan'a İYİ Parti'den yanıt

12.11.2022 08:30

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İYİ Parti lideri Akşener'in HDP ve AK Parti arasındaki görüşmeler hakkındaki "Karşınızda 'Açılımcılar kumpanyası', yeniden seyircisiyle buluşuyor" sözlerine karşlık "Kürt düşmanı" ifadelerini kullanmıştı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu ise "Bugün bir siyasi partinin Eş Genel Başkanı, terbiye sınırlarını aşan ve kutuplaştırıcı bir nefret dilini benimseyerek; asılsız suçlamalar ve hakaretlere başvurma yolunu tercih etmiştir" ifadeleriyle Buldan'a yanıt verdi. .

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Ardahan'da esnaf ziyaretinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in AK Parti ve HDP arasındaki görüşmeler hakkında "Uzun bekleyiş artık sona erdi. Karşınızda; 'Açılımcılar kumpanyası', yeniden seyircisiyle buluşuyor" sözlerine tepki göstermişti.

KÜRT DÜŞMANLIĞI YAPMAKLA SUÇLADI

Akşener'e yönelik olarak Buldan, "6'lı masanın içerisinde bulunan o kadın başkan, her gün HDP ve Kürtlere hakaret etmeyi kendisine bir görev edinmiş. Kürt, belki gün yüzü görür diye nefret tohumları saçmaktan geri durmayan bir kadın başkan var. 6'lı masadaki bu kadın başkanın son grup toplantısında yapmış olduğu açıklamalar, bir kez daha Kürt düşmanlığını ortaya koyduğunu bizlere açık açık göstermiştir. Bize kumpanya kuruyor diye iftira attılar. Oysa HDP'liler kumpanya bilmezler. HDP'lilerin kumpanya bilmediğini cezaevlerinin HDP'liler ile dolu olduğunu göstererek ona ispat ederiz. Ancak onlar kumpanyanın ne demek olduğunu Susurluk'tan 28 Şubat'tan bilirler. Buradan ona vereceğimiz cevap şimdilik bununla sınırlı kalsın. Kürt düşmanlığı yaparak birbirleri ile yarışanlar şunu iyi bilsinler ki kaybedecekler, kaybedecekler, kaybedecekler" ifadelerini kullandı.

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Pervin Buldan, Meral Akşener, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Meral Akşener'e 'Kürt düşmanısın' diyen Pervin Buldan'a İYİ Parti'den yanıt - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meral Akşener'e "Kürt düşmanısın" diyen Pervin Buldan'a İYİ Parti'den yanıt - Son Dakika
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