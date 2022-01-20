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HDP Grup Başkanvekili Beştaş, Semra Güzel için toplanan komisyonun tutumunu eleştirdi - Son Dakika

HDP Grup Başkanvekili Beştaş, Semra Güzel için toplanan komisyonun tutumunu eleştirdi

20.01.2022 16:17
HDP Grup Başkanvekili Beştaş, Semra Güzel için toplanan komisyonun tutumunu eleştirdi

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin toplanan Karma Komisyonun tutumunu eleştirdi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin toplanan Karma Komisyonun tutumunu eleştirdi.

Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'un HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ni görüşmek için toplandığını anımsattı.

Komisyon toplantısı öncesinde tüm basın mensupları ve danışmanların salondan çıkarıldığını, Komisyon Başkanı Bekir Bozdağ'ın, Semra Güzel'in haklarının korunması, buradaki tartışmaların dışarıya yansımaması gerektiğini, bu nedenle basın mensuplarının dışarı çıkarıldığını ifade ettiğini belirten Beştaş, toplantıda komisyonun üyesi olmayan milletvekillerinin de dışarı çıkarılmak istendiğini ileri sürdü.

Karma Komisyon toplantılarının gizli olmadığını, basından ve kamuoyundan gizlenemeyeceğini ifade eden Beştaş, "Ne anayasada, ne içtüzükte kesinlikle milletvekillerinin giremeyeceği parlamentoda yapılacak bir toplantı yoktur. Hiçbir komisyon milletvekillerine kapatılamaz. Bütün hükümler bunu içerir. Çünkü TBMM üyeleri, halk iradesini temsil eden vekillerden oluşur. Tek bir şartı var; orada oy kullanamıyorlar." dedi.

Dokunulmazlıkların kaldırılmasına yönelik toplanan komisyonların asıl amacının Kürtler olduğunu iddia eden Beştaş, bu durumun HDP'ye karşı her söylemde ortaya çıktığını ileri sürdü.

Bazı medya organlarında Semra Güzel nezdinde HDP'ye yönelik bir linç kampanyasının yürütüldüğünü öne süren Beştaş, "AKP, medyasıyla milletvekilimiz ve partimiz hakkında bir linç kampanyası yürütüyor. Dosyadaki bütün yazışmalar sözde gizliymiş. Soruşturma dosyasındaki bilgilerin hepsini kendileri yayınladı, kendi kanallarında servis edildi, kendi milletvekilleri konuştu. Şimdi 'Komisyon toplantısını basına kapattık, hadi milletvekillerine de kapatalım' diyorlar. Neden çekiniyorlar acaba? Bu konuda bir hazırlık komisyonu kuruldu ve biz bu süreci de takip edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Beştaş, Komisyon üyesi bazı AK Parti milletvekillerinin Semra Güzel ile ilgili kararlarının sosyal medya paylaşımlarıyla belli olduğunu söyledi. Yapılan paylaşımlarda söz konusu milletvekillerinin tarafsız ve objektif karar veremeyeceğinin ortada olduğunun altını çizen Beştaş, şunları kaydetti:

"Paylaşımlarını tespit ettiğimiz bütün komisyon üyelerinin ya komisyondan istifasını ya da yönetimleri tarafından biran önce el çektirilmesini istiyoruz. Komisyon, bu koşullarda asla adil, objektif bir karar veremez. Kendilerinin servis ettiği bilgileri, gizlilik kararı olan bir dosyadan almışlar. 2014'ten bugüne kadar 8 yıl geçmiş, zamanını kendileri karar vermişler ve bir kumpasın parçası olarak bir milletvekilimiz ve partimiz hakkında linç kampanyası yürütüyorlar. Bu bir kumpastır. HDP'ye yönelik kumpasların, saldırıların sadece bir halkasıdır. Her sözleri aslında bunu teyit etmektedir. Bu aynı zamanda bir seçim çalışmasıdır. AKP normal yollardan, demokratik bir sistemle sandıktan çıkamayacağını bildiği için bu tip kumpaslarla, yalanlarla, linç kampanyalarıyla partimizi hedef göstermeyi ve diğer muhalefete de yüklenmeyi bir seçim stratejisi olarak önüne koymuştur. Herkes bunun farkındadır.

Partimizi, vekillerimizi, bizleri her gün manşete çeken, her gün hakaret eden, küfür edenler suç işliyor. Biz suç duyurularımızı yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Yargının silah olarak kullanıldığı bu zaman diliminde belki bir karar verilmeyecek, belki takipsizlikler verilecek ama bunun peşini bırakmayacağız. Onlar bunun hesabını verecekler. Bir partiyi, milletvekillerini bu kadar fütursuzca, bu kadar aşağılıkça hedef göstermenin bir izahı yoktur, olamaz. Ortada bir kumpas var ve bu kumpas bir seçim kampanyasının, stratejisinin ayaklarından bir tanesi. Biz bunları gördük, mesajı aldık ama HDP'ye demokratik siyaset yolunda kesinlikle geri adım attırmayacaklar. Biz Türkiye halklarının, yurttaşlarının umudu olmaya devam edeceğiz."

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Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Semra Güzel, Diyarbakır, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika HDP Grup Başkanvekili Beştaş, Semra Güzel için toplanan komisyonun tutumunu eleştirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: HDP Grup Başkanvekili Beştaş, Semra Güzel için toplanan komisyonun tutumunu eleştirdi - Son Dakika
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