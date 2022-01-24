HDP'li Eksik: "Iğdır, varlık içinde yokluk çeken bir il konumuna gelmiştir" - Son Dakika

HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, "Iğdır, varlık içinde yokluk çeken bir il konumuna gelmiştir." dedi.

Eksik, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, seçim bölgesi Iğdır'ın, üç ülkeyle sınırının olduğunu, buna rağmen ticarette ciddi problemler yaşadığını ileri sürdü.

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti, Ermenistan ve İran'ın kente açılan sınır kapılarının işlevsiz olduğunu, bu kapıların ticari hareketlilik kazanabilmesi için ülkeler arası diplomasinin devreye girmesi gerektiğini belirten Eksik, "Avrupa, birlik haline dönüşüp sınırları kaldırdıktan sonra hem geçmiş tarihsel sorunları çözmüş, hem de ekonomik olarak dünyanın çekim merkezine dönüşmüştür. O açıdan bizim de kendi bölgemizde sınırları artık kaldırmamız ve halklar arasında köprüler kurmamız lazım." diye konuştu.

Eksik ayrıca, Iğdır'da kanser vakalarının Türkiye ortalamasının 2-3 katı olduğunu gözlemlediklerini de söyledi.

Kentte yaşanan sağlık sorunlarına Ermenistan'da faaliyet gösteren Metsamor Nükleer Santrali'nin sebep olduğunu iddia eden Eksik, "Bu tesis, Iğdır, Kars ve Ardahan'ın yanı sıra Ermenistan'ın kendisini ve Azerbaycan'ı da tehlike altına sokuyor." ifadelerini kullandı.