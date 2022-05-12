HDP'li Ersoy: "76,5 milyondan fazla yurttaş aç ve yoksul yaşamını sürdürmeye çalışıyor" - Son Dakika

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, "76,5 milyondan fazla yurttaş aç ve yoksul olarak yaşamını sürdürmeye çalışıyor." dedi.

Ersoy, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, tarihin en büyük yoksulluk tehdidiyle karşı karşıya olunduğunu iddia ederek, mart ayı enflasyonunun yüzde 100'ün üzerine çıktığını öne sürdü.

Halkın 25,5 milyonunun açlık, 51 milyonunun yoksulluk sınırının altında yaşamak zorunda bırakıldığını ileri süren Ersoy, "Tüketici Hakları Derneğinin mart ayı araştırmasına göre nüfusun yüzde 90'ınına karşılık gelen 76,5 milyondan fazla yurttaş aç ve yoksul olarak yaşamını sürdürmeye çalışıyor." diye konuştu.

Ersoy, iktidarın, çocukların harçlığını veremeyen aileler yarattığını ileri sürerek, ekonominin çöktüğünü ve siyasetin tıkandığını savundu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun siyasetten tasfiye edilmesi için yargı tarafından bir karar verildiğini ileri süren Ersoy, iktidarın, seçim sürecine giderken kendine rakip olarak gördüğü herkesi cezaevine göndermenin yolunu bulmaya çalıştığını iddia etti.