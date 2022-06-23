HDP'li Gergerlioğlu: "Artan fiyatların dış güçlere bağlanmasından artık vazgeçilmelidir" - Son Dakika
Üye Girişi

HDP'li Gergerlioğlu: "Artan fiyatların dış güçlere bağlanmasından artık vazgeçilmelidir"

23.06.2022 11:21
HDP'li Gergerlioğlu: "Artan fiyatların dış güçlere bağlanmasından artık vazgeçilmelidir"

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, artan ürün fiyatlarının dış güçlere bağlanmasından artık vazgeçilmesi gerektiğini belirtti.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, artan ürün fiyatlarının dış güçlere bağlanmasından artık vazgeçilmesi gerektiğini belirtti.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, artan fiyatlar karşısında ekonominin çökme noktasına geldiğini ileri sürdü.

Yapılan zamların dış güçlere bağlanmasının artık bir geçerliliğinin olmadığını ifade eden Gergerlioğlu, "2003'te 50 lira ile 27 litre benzin alınabilirken 2022'de bu oran 1,91 litreye düşmüş. Demek ki 50 lira ile alınan benzinin hali buymuş. Artan fiyatların dış güçlere bağlanmasından artık vazgeçilmelidir." diye konuştu.

YORUMLAR
500
AK Parti Kocaeli İl Başkanı Ellibeş'ten HDP İl Kongresi'ne katılan CHP'lilere tepki AK Parti Kocaeli İl Başkanı Ellibeş'ten HDP İl Kongresi'ne katılan CHP'lilere tepki HDP'li Kerestecioğlu: 'Çiftçinin sorunlarını çözmek iktidar gruplarının işine gelmiyor' HDP'li Kerestecioğlu: 'Çiftçinin sorunlarını çözmek iktidar gruplarının işine gelmiyor'
Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Milletvekili, Kocaeli, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika HDP'li Gergerlioğlu: 'Artan fiyatların dış güçlere bağlanmasından artık vazgeçilmelidir' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:10 Yabancı şirket daha önce 'Petrol yok' diyerek kapatmıştı! Şimdi kuyuda yüksek kalitede petrol bulundu
16:02 Böylesini ne gördünüz ne duydunuz! 37 yaşındaki kadın, annesinin yaptığı bez adamla evlendi, bir de bebekleri oldu
15:56 Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan müjdeyi verdi: Beynim tertemiz, lezyonlar çürüyor
15:47 Beşiktaş'ın kamp programı netleşti! 6 hazırlık karşılaşması oynanacak
15:47 Marmaris'te orman yangının ilk başladığı bölge helikopter ile görüntülendi, manzara yürek parçaladı
15:26 Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan maaşına zam istedi" sözlerine AK Parti'den yanıt geldi: 3 bin milletvekilinin mağduriyeti nedeniyle artışa onay verildi
15:18 Almanya Futbol Federasyonu'ndan çok konuşulacak karar: Transseksüel futbolcular tercihlerine göre kadın veya erkek takımlarında oynayabilecek
15:09 Takım değiştiren Ümit Karan'ın yeni adresi belli oldu
15:00 30 yıl boyunca adada yaşayan adam, şehir hayatına uyum sağlayamayarak adaya geri döndü! 86 yaşındaki adamın ilk işi kıyafetlerini çıkarmak oldu...
14:45 Jahrein'in Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatına ilişkin attığı tweet gündem oldu: Azrail'e iki tokat atıp yollayamamış mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 16:19:12. #1.12#
SON DAKİKA: HDP'li Gergerlioğlu: "Artan fiyatların dış güçlere bağlanmasından artık vazgeçilmelidir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement