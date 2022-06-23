HDP'li Gergerlioğlu: "Artan fiyatların dış güçlere bağlanmasından artık vazgeçilmelidir"

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, artan ürün fiyatlarının dış güçlere bağlanmasından artık vazgeçilmesi gerektiğini belirtti.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, artan fiyatlar karşısında ekonominin çökme noktasına geldiğini ileri sürdü.

Yapılan zamların dış güçlere bağlanmasının artık bir geçerliliğinin olmadığını ifade eden Gergerlioğlu, "2003'te 50 lira ile 27 litre benzin alınabilirken 2022'de bu oran 1,91 litreye düşmüş. Demek ki 50 lira ile alınan benzinin hali buymuş. Artan fiyatların dış güçlere bağlanmasından artık vazgeçilmelidir." diye konuştu.