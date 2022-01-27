HDP'li Gergerlioğlu: "Hekimler artık tükenmiş durumda" - Son Dakika

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, hekimlerin artık tükenmiş durumda olduğunu ileri sürdü.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türk Tabipleri Birliğinin, ağır çalışma koşullarına karşı "Beyaz Nöbet" adı altında bir eylem başlattığını söyledi.

Sağlık çalışanlarının haklarının verilmesi için başlatılan eylemi desteklediklerini ifade eden Gergerlioğlu, "Yaşanan hak ihlalleri dolayısıyla hekimler ya istifa ediyor ya yurt dışına gidiyor. Hekimler artık tükenmiş durumda. Bu ülkenin nitelikli beyinleri maalesef ki ülkede artık durmak istemiyor." dedi.

Gergerlioğlu, sağlık çalışanlarının ağır çalışma koşullarının yanında düşük ücretler aldığını, mobbinge maruz kaldığını iddia ederek, olumsuzlukların giderilmesi, sağlıkta şiddetin önlenmesi, 7200 katsayısının verilmesi ve Kovid-19'un meslek hastalığı sayılması taleplerinin karşılanmasını istedi.