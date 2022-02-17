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HDP'li Gergerlioğlu, Kocaeli HDP il örgütü üyelerinin gözaltına alınmasını eleştirdi - Son Dakika

HDP'li Gergerlioğlu, Kocaeli HDP il örgütü üyelerinin gözaltına alınmasını eleştirdi

17.02.2022 12:32
HDP'li Gergerlioğlu, Kocaeli HDP il örgütü üyelerinin gözaltına alınmasını eleştirdi

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kocaeli HDP il örgütü üyelerinin gözaltına alınmasının kabul edilemez olduğunu öne sürdü.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kocaeli HDP il örgütü üyelerinin gözaltına alınmasının kabul edilemez olduğunu öne sürdü.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, partisinin birçok ildeki üyesinin haksız gözaltına alındığını savundu.

Kocaeli il örgütünden 4 üyenin gözaltına alındığını ve halen serbest bırakılmadığını ifade eden Gergerlioğlu, "Kocaeli Valiliğine hatırlatıyorum; yaptığınız iş hürriyeti tahdittir, başka bir şey değildir. Boş yere insanları işinden gücünden alıkoyup kriminalize ederek, sabahın erken vakitlerinde gözaltına alarak hürriyetlerini kısıtlamak, özgürlüklerini gasp etmek kabul edilemez." dedi.

Gergerlioğlu, gözaltına alınanların bugün mahkemeye çıkacağını ve serbest bırakılmaları gerektiğini söyledi.

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Halkların Demokratik Partisi, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Milletvekili, Kocaeli, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika HDP'li Gergerlioğlu, Kocaeli HDP il örgütü üyelerinin gözaltına alınmasını eleştirdi - Son Dakika


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