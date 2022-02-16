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HDP'li Gülüm: "Cezaevleri bir tür ticarethaneye dönüştürülmüş durumda" - Son Dakika

HDP'li Gülüm: "Cezaevleri bir tür ticarethaneye dönüştürülmüş durumda"

16.02.2022 13:37
HDP'li Gülüm: "Cezaevleri bir tür ticarethaneye dönüştürülmüş durumda"

HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, "Cezaevleri bir tür ticarethaneye, kar merkezleri haline dönüştürülmüş durumda.

HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, "Cezaevleri bir tür ticarethaneye, kar merkezleri haline dönüştürülmüş durumda." dedi.

Gülüm, HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu'yla Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, cezaevlerinde hak ihlalleri yaşandığını iddia etti.

Hapishanelerde sağlık haklarının engellendiğini, en temel ihtiyaçların karşılanmadığını, kantinlerde fiyatların çok yüksek olduğunu, eklektiğe, suya ücret alındığını, görüntülü konuşmanın da ücretlendirildiğini öne süren Gülüm, "Cezaevleri bir tür ticarethaneye, kar merkezleri haline dönüştürülmüş durumda." diye konuştu.

Gülüm, hapishanede bulunan mahkumların ve ailelerinin maddi durumlarının iyi olmadığını, bu ücretleri karşılayamadıklarını söyledi.

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Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, İstanbul, kar, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika HDP'li Gülüm: 'Cezaevleri bir tür ticarethaneye dönüştürülmüş durumda' - Son Dakika


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SON DAKİKA: HDP'li Gülüm: "Cezaevleri bir tür ticarethaneye dönüştürülmüş durumda" - Son Dakika
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