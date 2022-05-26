HDP'li İpekyüz: "Kürtlerin yoğun yaşadığı illerdeki sorunlara çözüm bulmalıyız"

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, "Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı illerdeki sorunlar için hepimizin düşünmesi ve çözüm için bir yol bulması lazım." dedi.

İpekyüz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de ayrımcılık, kutuplaştırma, nefret dilinin hakim olmaya başladığını iddia etti.

Kürtlerin yoğun yaşadığı illerde çalışma yaptıklarını, verileri de TÜİK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından aldıklarını aktaran İpekyüz, "Kamu kurumlarının kendi verilerinde bile tablo böyleyse buna 'geri kalmışlık' değil, 'geri bıraktırılmış' demek lazım. Bu ikisi arasındaki fark tercihtir, sorunu görmemektir." diye konuştu.

Necdet İpekyüz, iktidarın ve muhalefetin, Kürtleri sadece oy kaynağı olarak görmemesi gerektiğini kaydederek, "Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı illerdeki sorunlar için hepimizin düşünmesi ve çözüm için bir yol bulması lazım. Yapmadığımız sürece bu eşitsizlik devam edecek. Batı hep kalkınıyor, doğuya gittikçe durum değişiyor." ifadesini kullandı.