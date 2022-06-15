HDP'li İpekyüz, sağlık çalışanlarının taleplerini anlattı - Son Dakika
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HDP'li İpekyüz, sağlık çalışanlarının taleplerini anlattı

15.06.2022 14:07
HDP'li İpekyüz, sağlık çalışanlarının taleplerini anlattı

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, sağlık çalışanlarının temel ücretlerinde iyileştirme istediğini kaydetti.

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, sağlık çalışanlarının temel ücretlerinde iyileştirme istediğini kaydetti.

İpekyüz, partisinin ve CHP'nin doktor kökenli bazı milletvekilleriyle, sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini öngören kanun teklifine ilişkin TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Dişhekimleri Birliğinin de aralarında bulunduğu sağlık alanındaki meslek örgütlerinin temsilcilerinin katıldığı toplantıda İpekyüz, yasama çalışmalarında muhalefet ve sivil toplum örgütlerinin görüşlerinin alınmasının önemine değindi.

İpekyüz, bütün sağlık örgütlerinin, daha sağlıklı, mutlu yaşamak için ne yapabiliriz çabasında olduğunu anlatarak, sağlık çalışanlarının temel ücretlerinde iyileştirme istediğini kaydetti.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker de uzun zamandır sağlıkçıların haklarını istediğini belirterek, "1 Aralık'ta geçen kanunla, o gün 350 dolar emekli pratisyen hekime verilen ücret, bugünkü düzenlemeyle 95 dolara düştü. Geri çekenler, 'Çok daha iyi düzenleme yapacağız' demişlerdi, sağlık çalışanlarını daha geri teklifle karşı karşıya bıraktılar." dedi.

Şeker, sağlıkçıların olumsuz çalışma koşulları, sağlıkta şiddet, özlük ve emeklilik haklarındaki sıkıntıların, Türkiye'de hekim göçüne yol açtığını savunarak, bu yıl 3 bin 225 hekimin yurt dışına gitmesinin beklendiğini, geçen yıl bu sayının 1405 hekim olduğunu anlattı. Şeker, "Çok sayıda uzman, alanında yetişmiş nadir hekimler bir bir göç ediyor. Buna karşı Meclisin yapması gereken; hekimleri Türkiye'de tutacak çalışma şartlarını ve özlük haklarını vermektir. Bu da temel ücretlerde artış ve emekliliğe yansımayla mümkün olacaktır. Bu çok daha geri olan teklifin iyileşmesi için hekimler grevde. Biz de hekimlerin haklarını alması için onlara destek olacağız." diye konuştu.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı da taleplerini sıralayarak, eleştirilerde bulundu.

HDP'li İpekyüz, sağlık çalışanlarının taleplerini anlattı
HDP'li İpekyüz, sağlık çalışanlarının taleplerini anlattı

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika HDP'li İpekyüz, sağlık çalışanlarının taleplerini anlattı - Son Dakika

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