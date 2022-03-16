HDP'li Katırcıoğlu: "Demokrasideki gerilemeler mutlaka ekonomiye yansımaktadır" - Son Dakika

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, "Demokrasideki gerilemeler mutlaka ekonomiye yansımaktadır, ekonomideki gerilemelere sebep olmaktadır." dedi.

Katırcıoğlu, partisinin "Ekonomi Komisyonu" üyesi milletvekilleriyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, demokrasi krizinin ekonomik maliyeti üzerine bir rapor hazırladıklarını söyledi. Demokrasinin bir yönetim biçimi olmakla birlikte ekonomiyle doğrudan ilişkili olduğunu anlatan Katırcıoğlu, "Demokrasi ile ekonomi arasında ilişkiler neredeyse bire bir yakın ilişkilidir. Kaldı ki bizim gibi ülkelerde yani gelişmekte olan diye tabir edebileceğimiz ülkelerde bu daha da böyledir." ifadesini kullandı.

Hazırladıkları raporda dört değişkene baktıklarını dile getiren Katırcıoğlu, şöyle devam etti:

"Bunlardan bir tanesi, hukukun yaralanması, gözden düşmesi, yönetim tarafından istenildiği gibi kullanılabilmesi gibi bir hadisenin yani hukukun sağladığı güvencelerin toplumda azalmasının ekonomik maliyetleri üzerinden bir değerlendirme yapacağız. İkincisi, daha güvenlikçi politikalara yönelirse yönetim burada da nasıl bir maliyet ortaya çıkıyor. Üçüncüsü, demokrasiden uzaklaştıkça ekonomik özgürlüklerden yoksun hale gelen toplumun giderek bir anlamda mutsuzlaşmasına yönelik olmak üzere bir etki ürettiğinin altını çizeceğiz. Dördüncüsü de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin katılımcılığı yok ederek yani farklı kesimlerin taleplerini dikkate alan bir yerden oluşması gereken kararların aksine neredeyse tek adamın verdiği kararlarla yönetilir olmasının getirdiği maliyetler."

Katırcıoğlu, 2015'ten itibaren Türkiye demokrasisinin gerilediğini ve gerilemeye devam ettiğini savunarak "Demokrasideki gerilemeler mutlaka ekonomiye yansımaktadır, ekonomideki gerilemelere sebep olmaktadır." diye konuştu.

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz ise "Siz demokrasiden, demokratik değerlerden uzaklaştığınız sürece o zaman sizin ekonominiz kırılgan olur ve bir ufacık sarsıntıyla, rüzgarla yerle bir olur. Şu anda biz bunu yaşıyoruz." dedi.