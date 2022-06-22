HDP'li Kerestecioğlu: "Çiftçinin sorunlarını çözmek iktidar gruplarının işine gelmiyor" - Son Dakika
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HDP'li Kerestecioğlu: "Çiftçinin sorunlarını çözmek iktidar gruplarının işine gelmiyor"

22.06.2022 16:10
HDP'li Kerestecioğlu: "Çiftçinin sorunlarını çözmek iktidar gruplarının işine gelmiyor"

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, "Çiftçinin sorunlarını çözmek iktidar gruplarının işine gelmiyor.

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, "Çiftçinin sorunlarını çözmek iktidar gruplarının işine gelmiyor." dedi.

Kerestecioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ankara'daki sel felaketinde zarar gören bazı köyleri ziyaret ederek çiftçilerin sorunlarını ve taleplerini dinlediklerini belirtti.

Çözüm önerilerinin basit ve hayata geçirilebilir olduğunu kaydeden Kerestecioğlu, "Fakat çiftçinin sorunlarını çözmek iktidar gruplarının işine gelmiyor. Herkes bu durumu görüyor, iktidara dersini vermeye hazırlanıyor. İktidar da bu çabamızı yakından izliyor ama çözüm bulmak için değil, sorunları anlatmanızı istemediği için. Jandarma, biz ayrıldıktan sonra köy muhtarını arıyor. Köye kurt inmedi, eşkıya gelmedi; Ankara'dan milletvekili geldi. Gelmeye de devam edecek." diye konuştu.

Kızılay'daki iş yeri denetimi sırasında DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ile bir polis arasında yaşananlara da değinen Kerestecioğlu, "Emniyet Genel Müdürlüğü suç duyurusunda bulunacağını ilan etti. Sayın Şentop orada mısınız? Orada değilseniz, neredesiniz? Milletvekillerinin haklarını, temsil yetkisini koruyacak, kollayacak olan siz değil misiniz?" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika HDP'li Kerestecioğlu: 'Çiftçinin sorunlarını çözmek iktidar gruplarının işine gelmiyor' - Son Dakika

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SON DAKİKA: HDP'li Kerestecioğlu: "Çiftçinin sorunlarını çözmek iktidar gruplarının işine gelmiyor" - Son Dakika
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