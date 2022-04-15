HDP'li Koçyiğit: "Yardımlaşma dernekleri sabahtan akşama kadar gıda taşısa da yoksulluk yok edilemez" - Son Dakika
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HDP'li Koçyiğit: "Yardımlaşma dernekleri sabahtan akşama kadar gıda taşısa da yoksulluk yok edilemez"

15.04.2022 12:07
HDP'li Koçyiğit: "Yardımlaşma dernekleri sabahtan akşama kadar gıda taşısa da yoksulluk yok edilemez"

HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, sosyal yardımlaşma dernekleri sabahtan akşama kadar gıda taşısa bile yoksulluğun ortadan kalkmayacağını ileri sürdü.

HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, sosyal yardımlaşma dernekleri sabahtan akşama kadar gıda taşısa bile yoksulluğun ortadan kalkmayacağını ileri sürdü.

Koçyiğit, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin yoksulluk sıralamasında dünya ülkeleri arasında üst sıralarda yer aldığını iddia etti.

Yoksulluğun ortadan kaldırılması için yapısal tedbirlerin alınması gerektiğini ifade eden Koçyiğit, "Türkiye, ne yazık ki özellikle çocukların yoksulluğunu, açlığını, gelişim geriliğini hiçbir şekilde görmeyen bir anlayışla yoluna devam ediyor." dedi.

Koçyiğit, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının verilerine göre, 5 milyon 903 bin haneye 2021'de sosyal yardımda bulunulduğunu, ailelerinin bakımını sağlayamadığı 141 bin 274 çocuğa da sosyal ve ekonomik destek verildiğini ileri sürdü.

Türkiye'de 24 milyona yakın kişinin sosyal yardıma muhtaç durumda olduğunu iddia eden Koçyiğit, "AKP hükümetinin yardıma muhtaç politikasıyla, yoksulluğu yönetme bakış açısıyla süreci yürüttüğünü görüyoruz. Oysaki aslolan yoksulluğun ortadan kaldırılması, yapıcı tedbirler alınmasıdır. Sosyal yardımlaşma dernekleri sabahtan akşama kadar gıda taşısalar yine de bu yoksulluk yok edilemez. Yoksulların geliri ne yazık ki gelir transferi ile bir avuç zengine aktarılıyor ve yoksullar açlıkla terbiye edilmeye çalışılıyor." diye konuştu.

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Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Yoksulluk, Muş, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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