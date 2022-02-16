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HDP'li Paylan: "Yurttaşlarımız elektrik ve doğal gaz faturalarını ödeyemiyorlar" - Son Dakika

HDP'li Paylan: "Yurttaşlarımız elektrik ve doğal gaz faturalarını ödeyemiyorlar"

16.02.2022 13:47
HDP'li Paylan: "Yurttaşlarımız elektrik ve doğal gaz faturalarını ödeyemiyorlar"

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "Yurttaşlarımız elektrik ve doğal gaz faturalarını ödeyemiyorlar.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "Yurttaşlarımız elektrik ve doğal gaz faturalarını ödeyemiyorlar." dedi.

Paylan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, vatandaşların fahiş elektrik faturalarının altında ezildiğini, nereye gitseler faturalarını çıkararak kendilerine gösterdiğini söyledi. Hangi evin kapısını çalsalar insanların, "Geçen ay 200 lira gelen faturam şimdi 400 lira geldi ben bu faturayı nasıl ödeyeceğim?" dediğini ifade eden Paylan, şunları kaydetti:

"Evler için doğal gaz ve elektrik faturalarının toplamı 1500 liraya ulaşmıştır. 4 bin 250 lira asgari ücret alan bir yurttaşımızın 1500 lira doğal gaz ve elektrik faturasını ödemesini beklememiz mümkün değildir. Yurttaşlarımız elektrik ve doğal gaz faturalarını ödeyemiyorlar. Ödememek ayrı bir şey, ödeyememek ayrı bir şey. Yurttaşlarımızın büyük çoğunluğu yoksulluk, açlık sınırının altına bir gelire sahip ve elektrik ile doğal gaz faturalarını ödeyemiyorlar."

Konuya ilişkin hazırladıkları kanun teklifini Meclis'e sunduklarını ifade eden Paylan, "Yasa teklifimizde önerimiz; doğal gaz ve elektrik borçlarını ödeyemediği için ne evlerde ne de işyerlerinde doğal gaz ve elektriğin kesilmemesidir. Doğal gaz ve elektriğin kesilmesinin yasaklanmasını öneriyoruz." diye konuştu.

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Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Diyarbakır, Doğalgaz, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika HDP'li Paylan: 'Yurttaşlarımız elektrik ve doğal gaz faturalarını ödeyemiyorlar' - Son Dakika


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SON DAKİKA: HDP'li Paylan: "Yurttaşlarımız elektrik ve doğal gaz faturalarını ödeyemiyorlar" - Son Dakika
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