HDP'li Pekgözegü: "Hrant Dink sonsuza kadar yaşayacak" - Son Dakika

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, "Katliamın arkasındakiler siyasi gücü elinde tutarak gölgelerde saklanırken yok edilmek istenen Hrant Dink aslında sonsuza kadar yaşayacak." dedi.

Pekgözegü, HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni olduğu Agos gazetesi önünde 19 Ocak 2007'de öldürülen gazeteci Hrant Dink'i andı.

Hrant Dink'in barış, eşit yurttaşlık ve saygı istediğini söyleyen Pekgözegü, "Katliamın arkasındakiler siyasi gücü elinde tutarak gölgelerde saklanırken yok edilmek istenen Hrant Dink aslında sonsuza kadar yaşayacak." ifadesini kullandı.

Hrant Dink cinayetinin 15 yıldır neden aydınlatılmadığını soran Pekgözegü, "Tetikçi katilin arkasındakilerden hesap sorulmadıysa bugün Deniz Poyraz davası da aynı zehirli hukuk sistemi ile karşı karşıyadır. Hrant Dink cinayetinden önceki siyasi katliamlar aydınlatılabilseydi Hrant Dink yaşıyor olacaktı. Hrant Dink cinayetinin arka planı aydınlatılsaydı Deniz Poyraz yaşıyor olacaktı. Biz istiyoruz ki başka Denizler ölmesin." diye konuştu.