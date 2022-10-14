HDP'li Piroğlu: "Devlet engellileri toplumun vicdanına terk etmiş" - Son Dakika
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HDP'li Piroğlu: "Devlet engellileri toplumun vicdanına terk etmiş"

14.10.2022 12:18
HDP'li Piroğlu: "Devlet engellileri toplumun vicdanına terk etmiş"

HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, engellilerin sorunlarına somut çözüm önerileri getirilmesini isteyerek, "Devlet, engellileri toplum vicdanına terk etmiş durumdadır.

HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, engellilerin sorunlarına somut çözüm önerileri getirilmesini isteyerek, "Devlet, engellileri toplum vicdanına terk etmiş durumdadır." dedi.

Piroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, engelli bireylerin, hayatlarını sürdürmede büyük sorunlar yaşadığını belirtti.

Özellikle medikal ihtiyaçlara erişimin, istihdamın ve eğitimin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini ifade eden Piroğlu, "Devlet, engellileri toplumun vicdanına terk etmiş durumdadır. Engellilerin sorunlarına somut çözümler bekliyoruz. Madem ki iktidar açık ağızdan hak kayıplarını gidereceğiz diye vaatlerde bulunuyor, önce engellilerden başlasınlar." diye konuştu.

Piroğlu, engellilerin kesilen bütün maaşlarının tekrar bağlanmasını, rapor güncelleme uygulamasına son verilmesini ve özellikle annelerin sosyal güvenlik kapsamına alınarak çocuklarıyla daha rahat ilgilenmesini istediklerini anlatarak, "Engellilere ödenen bütün ödeneklerin en az asgari ücret düzeyine getirilmesini talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Musa Piroğlu, Milletvekili, İstanbul, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika HDP'li Piroğlu: 'Devlet engellileri toplumun vicdanına terk etmiş' - Son Dakika

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