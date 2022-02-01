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HDP'li Piroğlu: "Engelliler, SUT'un acilen güncellenmesini istiyor" - Son Dakika

HDP'li Piroğlu: "Engelliler, SUT'un acilen güncellenmesini istiyor"

01.02.2022 14:48
HDP'li Piroğlu: "Engelliler, SUT'un acilen güncellenmesini istiyor"

HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, "Engelliler, Sağlık Uygulama Tebliği'nin (SUT) acilen güncellenmesini ve ödemelerin gündelik fiyatlara uygun hale getirilmesini istiyor.

HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, "Engelliler, Sağlık Uygulama Tebliği'nin (SUT) acilen güncellenmesini ve ödemelerin gündelik fiyatlara uygun hale getirilmesini istiyor." dedi.

Piroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, SUT'ta ciddi bir güncelleme yapılmamasının engellilere ağır fatura çıkardığını savundu.

Kurdaki yükselme ve maliyetlerin artmasının, engellilerin hayatını doğrudan etkilediğini dile getiren Piroğlu, engellilerin, kullandıkları alt bezi için yaklaşık 1000 lira, sonda için ise iki ayda bir 500 ila 800 lira arasında fark ödemeye başladığını söyledi.

SUT kapsamında hafif manuel tekerlekli sandalye için verilen 1320 lira tutarındaki ödeneğin 5 yıldır güncellenmediğini anlatan Piroğlu, "Gündelik hayatta sokakta hareket edebilmek için kullandığımız sandalyenin fiyatı şu anda 27 bin lira, devlet 5 yıllığına 1320 lira ödeme yapıyor. Akülü sandalyenin en kötüsünün fiyatı 20 bin lira, devletin verdiği para 2 bin 750 lira. Tekerlekli sandalye oturma aparatı denen minderler için devletin verdiği para 55 lira, minderin fiyatı 7 bin ila 8 bin lira arasında. Engelliler, SUT'un acilen güncellenmesini ve ödemelerin gündelik fiyatlara uygun hale getirilmesini istiyor." ifadelerini kullandı.

HDP'li Piroğlu: Engelliler, SUT'un acilen güncellenmesini istiyor

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Halkların Demokratik Partisi, Musa Piroğlu, Milletvekili, İstanbul, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika HDP'li Piroğlu: 'Engelliler, SUT'un acilen güncellenmesini istiyor' - Son Dakika


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