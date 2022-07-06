HÖH Trakya Temsilcisi Çetin, "AP üyesi Türk milletvekilinin ALDE'nin eş başkanlığına seçilmesi gurur verici" - Son Dakika
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HÖH Trakya Temsilcisi Çetin, "AP üyesi Türk milletvekilinin ALDE'nin eş başkanlığına seçilmesi gurur verici"

06.07.2022 11:29
HÖH Trakya Temsilcisi Çetin, "AP üyesi Türk milletvekilinin ALDE'nin eş başkanlığına seçilmesi gurur verici"

Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisi Trakya Temsilcisi Güner Çetin, Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili İlhan Küçük'ün Avrupa'daki liberal partilerin oluşturduğu Avrupa için Liberaller ve Demokratlar İttifakı (ALDE) Partisi'nin kongresinde yeniden eş başkanlık...

Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisi Trakya Temsilcisi Güner Çetin, Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili İlhan Küçük'ün Avrupa'daki liberal partilerin oluşturduğu Avrupa için Liberaller ve Demokratlar İttifakı (ALDE) Partisi'nin kongresinde yeniden eş başkanlık görevine seçildiğini ifade ederek, bu durumun kendileri için gurur verici olduğunu söyledi.

ALDE üyesi partilerin temsilcileri en üst karar alma mekanizmasında bir araya gelerek Bulgaristan'ın Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin (HÖH) AP üyelerinden Türk asıllı olan İlhan Küçük'ü, ALDE'nin iki başkanından biri olarak belirlediğini kaydeden HÖH Trakya Temsilcisi Çetin, "Bizlerin sahibi olduğumuz gücü göstermesi açısından son derece doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Bu olay Avrupa'nın da bir dönüm noktasıdır. Avrupa'daki liberal partilerin oluşturduğu ittifak partisinin eş başkanlığına bir Türk'ün getirilmesi son derece gurur verici. Bu göreve bir Türk'ün getirilmesi 2024 yılında yapılacak olan Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde de son derece olumlu bir gelişme" dedi. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Trakya Bölgesi, Bulgaristan, İlhan Küçük, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika HÖH Trakya Temsilcisi Çetin, 'AP üyesi Türk milletvekilinin ALDE'nin eş başkanlığına seçilmesi gurur verici' - Son Dakika

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SON DAKİKA: HÖH Trakya Temsilcisi Çetin, "AP üyesi Türk milletvekilinin ALDE'nin eş başkanlığına seçilmesi gurur verici" - Son Dakika
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