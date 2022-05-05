Hrant Dink cinayetinde mahkeme kararını kesinleştirdi: 61 sanığa verilen cezalar onandı - Son Dakika
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Hrant Dink cinayetinde mahkeme kararını kesinleştirdi: 61 sanığa verilen cezalar onandı

05.05.2022 17:49
Hrant Dink cinayetinde mahkeme kararını kesinleştirdi: 61 sanığa verilen cezalar onandı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in cinayetiyle ilgili yürütülen davada yargılanan 61 sanık hakkında yerel mahkeme tarafından verilen ceza kararlarını onadı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinde ihmali olan dönemin kamu görevlilerinin de aralarında olduğu 61 sanık hakkında yerel mahkeme tarafından verilen ceza kararlarını onadı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Hrant Dink'in öldürülmesinde ihmali olan kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu davayla ilgili Dink ailesi ve bazı sanıkların yaptığı istinaf başvurusunun incelemesini tamamladı.

61 SANIK HAKKINDAKİ KARAR ONANDI

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'ne yapılan istinaf başvuruları inceledi ve yerel mahkemenin Dink'in öldürülmesinde ihmali olan ve aralarında eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek gibi isimlerin de olduğu 61 sanık hakkında verilen hapis cezaları ve beraat kararlarının onanmasına hükmedildi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, bu kararla İstanbul 14. Ceza Mahkemesi'nin, ceza kararını dayandırdığı; "FETÖ'nün cinayetin azmettirici ve faillerini destekleyerek, Dink cinayetinin işlenmesini sağladığı" gerekçesinin de yerinde olduğuna hükmetmiş oldu.

11 SANIĞIN TUTUKLULUK HALİ SÜRECEK

Aralarında eski İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, eski Fox TV haber müdürü Ercan Gün ve eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek'in de aralarında olduğu 11 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

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