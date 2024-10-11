Hrant Dink Davasında Duruşma Ertelendi

Politika

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink 'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı ve 15 sanık yönünden Yargıtay 'ın bozduğu davanın bugün görülen duruşmasında sanıkların mütalaaya karşı savunmaları alındı. Mahkeme duruşmayı 10 Ocak 2025 tarihine erteledi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, kamu görevlileri hakkında verilen kararın Yargıtay tarafından 15 sanık yönünden bozulmasının ardından yeniden başlayan yargılamanın duruşması İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya 11 tutuklu sanık, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Dink ailesinin avukatları ile sanık avukatları da mahkemede hazır bulundu. Mahkeme Başkanı, bugünkü duruşmada sanıklar Muharrem Demirkale ile Yavuz Karakaya'nın savunmalarının alınacağını belirtti. Savunmasını yapmak üzere ilk olarak sanık Demirkale'ye söz verildi. Demirkale savunmasında, "Ben masumum ve suçsuzum, olaylarla zerre kadar alakam yokö dedi.

'BANA BU İFTİRAYI ATANLARDAN DÜNYADA DA AHİRETTE DE ŞİKAYETÇİYİM'

Tutuklu sanık Yavuz Karakaya ise, "Benim bu cinayetle ilgili uzaktan yakından hiç bir ilgim yok. Bu bana yapılmış bir iftiradır. Bu iftirayı yapan herkesten dünyada da ahirette de şikayetçiyim. Dosyada suça iştirak ettiğime dair tek bir delil yoktur, hepsi sahte üretilmiştir. Aynı delillerle iftiraya uğrayan arkadaşlarımız beraat etmiştirö ifadelerini kullandı.

'DURUŞMA 10 Ocak 2025'E ERTELENDİ'

Alınan beyanlar ve savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz sanıkların ise adli kontrol tedbirlerinin devam etmesine hükmederek duruşmayı 10 Ocak 2025 tarihine erteledi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, 2007'de uzman çavuş olarak görev yapan sanık Veysel Şahin, albay olarak görev yapan Ali Öz, astsubay kıdemli başçavuş olarak görev yapan Gazi Günay, müdür yardımcısı olarak görev yapan Hasan Durmuşoğlu, polis memuru olarak görev yapan Mehmet Ayhan, astsubay başçavuş Okan Şimşek, polis memuru Onur Karakaya ve şube müdür yardımcısı Osman Gülbel'in 'Tasarlayarak kasten öldürme' ile 'Anayasayı ihlal' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasının talep edildiği açıklandı. 2007'de uzman çavuş olarak görev yapan Bekir Yokuş'un 'Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım' ve 'Anayasayı ihlal' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, Yüzbaşı Muharrem Demirkale'nin ise 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'Anayasayı ihlal' suçundan davanın reddine karar verilmesi talep edildi. Astsubay Kıdemli Başçavuş Yavuz Karakaya'nın 'Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım' suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası istenirken, sanığın 'Anayasayı ihlal' suçu yönünden davanın reddine karar verilmesi istendi.