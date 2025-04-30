HÜDA PAR'dan Alkolle Mücadele Çağrısı

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, alkolle mücadele konusunda ciddi tedbirler alınmasını istedi.

Dinç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Parlamento Muhabirleri Derneğinin 61'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Alkolün bütün kötülüklerin anası olduğunu söyleyen Dinç, "Alkol felaketi aileler için de toplum için de bir tehdit haline gelmiştir. Bugün çocuk tacizlerinden tutun, kadına şiddete kadar maalesef çoğunun sebeplerinden biri alkol felaketidir. Bir yıl içinde dünyada 3 milyon kişi alkol kullandığı için hayatını kaybetti." diye konuştu.

Alkolle ilgili ciddi tedbirler alınması gerektiğini söyleyen Dinç, "En az uyuşturucu kadar bağımlılık yaptığını ve bunun da tehlikeli olduğunu, bununla da mücadele edilmesi gerektiğini vurgulamak istiyoruz. Çoğu ülkelerde alkole rahat ulaşım yok." değerlendirmesinde bulundu.

Öğretmen alımlarıyla ilgili de problemler olduğunu ileri süren Dinç, 2024'te KPSS'ye giren 526 bin öğretmen adayından sadece 15 bininin atanacağını, bunun da yetersiz olduğunu savundu.