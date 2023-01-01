İmamoğlu ile vatandaş arasındaki konuşma gündem oldu: Hangi teröristten bahsediyorsun? - Son Dakika
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İmamoğlu ile vatandaş arasındaki konuşma gündem oldu: Hangi teröristten bahsediyorsun?

01.01.2023 21:56

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir vatandaşın arasında geçen sohbet olay oldu. İBB'deki terör soruşturmasına atıfta bulunan şahıs, "Siz Trabzonlusunuz, ben de oradan evliyim, size hiç yakışmıyor" derken İmamoğlu, "Yalana inanma sen. Hangi teröristten bahsediyorsun? Devlet niye tutuklamıyor onu?" şeklinde yanıt verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir pazara ziyaret gerçekleştirdi. Burada vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan İmamoğlu, çevredekilerle fotoğraf çektirdi. O sırada bir vatandaş İmamoğlu'yla İBB için düzenlenen terör soruşturması ile ilgili konuştu.

"DEVLET NİYE TUTUKLAMIYOR ONU?"

Söz konusunu konuyla ilgili vatandaş "Siz Trabzonlusunuz, ben de oradan evliyim, size hiç yakışmıyor" dedi. İmamoğlu ise bu sözlere "Yalana inanma sen. Hangi teröristten bahsediyorsun? Devlet niye tutuklamıyor onu? Adresi yok mu elinde?" yanıtını verdi.

"BEN SİZİ SEVMİYORUM"

Sohbetin ilerleyen kısımlarında İmamoğlu, "Ama buraya bakıyorsun, bana bakmıyorsun" diyen İmamoğlu, "Laf sokmak için konuşuyorsun. Elimi bile tutamıyorsun. Emin değilsin lafından" ifadelerini kullanırken vatandaş "Yok, şaşırıyorum ben size. Ben sizi sevmiyorum" dedi. Bu yanıtın üstüne İmamoğlu "Ben seni seviyorum ama biliyor musun? Senin zihnin kararmış. Allah sana akıl versin" dedi.

İBB'DEKİ TERÖR SORUŞTURMASI

Belediyelerle ilgili terör soruşturmalarına yönelik basın toplantısı düzenleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) görevli bazı isimleri açıklamıştı. İBB'de çalışan ve terör örgütüyle ilişkisi olduğu iddia edilen isimleri paylaşarak, "Fikri Karabulut, 2014'te PKK-KCK kırsala katılmış. Ömer Keleş, Nuri Çiçek; İbrahim Doğan, Muharrem Kılıç. Bunlar kim dağdakiler. Bunlar sadece bir kısmı. Biz o zaman görevimizi yapmayalım, işe gitmeyelim. HDP ile anlaşılsın biz de aval aval bakalım! O zaman biz ahmak oluruz, görevimizi istismar etmiş oluruz. Mazlum Şimşek, kardeşi Selim Şimşek 2014'te PKK'ya katıldı." demişti.

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