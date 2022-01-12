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İBB meclisinde meclis üyeleri birbirlerinin üzerine yürüyünce oturuma ara verildi - Son Dakika

İBB meclisinde meclis üyeleri birbirlerinin üzerine yürüyünce oturuma ara verildi

12.01.2022 18:13

AK Partili Meclis Üyesi Muhammet Kaynar'ın pazartesi günü İBB Meclisi'nde Bektaşi'lerle ilgili sözleri bugünkü oturumda kavga çıkardı. Meclis üyelerinin birbirlerinin üzerine yürümesi üzerine oturuma ara verildi.

İBB Meclisi ocak ayı oturumlarının ikinci birleşimi Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde toplandı. Toplantıya İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlık yaptı.

AK Partili Meclis Üyesi Muhammet Kaynar'ın 10 Ocak tarihli meclis oturumunda konut tahsisi ile ilgili bir tartışma sırasında "Tahsislerle ilgili gelen talebin tamamını okumadı. Aynı Bektaşilerin ayet okuması gibi yarısını okuyarak bu işi geçiştirmeye çalışıyorlar…" şeklindeki sözlerinin yeniden gündem olması nedeniyle oturumda kavga çıktı.

AK PARTİLİ ÜYE "DİL SÜRÇMESİ" DEDİ

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, grubu adına Kaynar'ı kınayan bir açıklama yaptı. AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz da konuyla ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı nedeniyle Kaynar'ın sosyal medyada linç edildiğini söyledi. Kaynar'ın bir dil sürçmesi yaşadığını dile getiren Türkyılmaz "Muhammet bey bir fıkraya, menkıbeye işaret ederek meramını anlatmaya çalıştı. Dil sürçmesine mal bulmuş mağribi gibi atlamanın lüzumu yok. Siz çatlasanız da patlasanız da Muhammet bey hakikatleri söylemeye devam edecek" dedi.

"YEZİD" İDDİASI TANSİYONU YÜKSELTTİ

Bu sırada CHP'li Meclis Üyesi İnan Güney'in Kaynar'a "Yezid" dediği iddiasıyla tansiyon yükseldi. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Meclis üyeleri birbirinin üzerine yürüdü. Gerilimin yatışmasının ardından AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş söz alarak Güney'e yönelik "Kendisi ihale usulsüzlüğü ile yargılanan bir arkadaş. Onun suçluluk psikolojisi ile bizim grubumuza dönerek 'siz Yezid'in taraftarısınız, biz Hasan Hüseyin'in taraftarıyız' dedi. Kimi kast ediyorsa özür dilemesi gerekir. Bu konular siyasi istismar meselesi olmamalı. Muhammet beyin söylediklerinin arkasındayız" şeklinde konuştu. Bu açıklama tepkiye neden olunca oturumu yöneten Okul araya girerek "Muhammet bey özür diledi zaten. Arkasındayız derken onu kast ediyor" açıklaması yaptı.

"O FIKRA ALEVİ-BEKTAŞİLERİN HAKARET SAYDIĞI BİR FIKRA"

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da "Muhammet beyin söylediği şaka, bizim söylediklerimiz siyasi istismar oldu. Özürleri kabahatlerinden büyük. 'Söylediklerinin arkasındayız' diyorlar. O fıkra; Alevi-Bektaşi'lerin yüzyıllardır hakaret saydığı bir fıkra bunu bilmiyorlar. Siz söylediklerinin arkasında olmaya devam edin biz bütün toplumun haklarını savunmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Meclis başkanı Okul da "Şaka değil sürç-i lisan olduğu söylendi ve özür dilendi zaten" dedi.

OTURUMA ARA VERİLDİ

Sözcü'de yer alan habere göre; Gökkuş'un "Yezid" sözü nedeniyle özür dilenmesini tekrar istemesi üzerine Okul "Duymadım ama bu ifadeyi kullandıysanız lütfen özür dileyin" diyerek CHP'li Meclis Üyesi İnan Güney'e söz verdi. Güney "Hiçbir güç bana Muhammet beyden özür diletemez. Meclis üyeliğimi yakarım yine de özür dilemem. Kimse kimsenin inancını sorgulayamaz" çıkışında bulundu. Meclis tekrar gerildi ve meclis üyeleri birbiriniz üzerine yürüyerek tartışmaya başladı. Meclis oturumuna 10 dakika ara verildi. Meclis başkanı Okul, tartışan meclis üyelerini görüşmek üzere odasına çağırdı.

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Son Dakika Politika İBB meclisinde meclis üyeleri birbirlerinin üzerine yürüyünce oturuma ara verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İBB meclisinde meclis üyeleri birbirlerinin üzerine yürüyünce oturuma ara verildi - Son Dakika
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