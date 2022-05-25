İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil Kars'ta incelemelerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil Kars'ta incelemelerde bulundu

25.05.2022 20:53

İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil Kars'ta incelemelerde bulundu İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, bir dizi programlara katılmak üzere Kars'a geldi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil Kars'ta incelemelerde bulundu

KARS - İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, bir dizi programlara katılmak üzere Kars'a geldi. Edil, geldiği Kars'ta ilk olarak Valiliği ziyaret ederek Vali Öksüz'den brifing aldı.

Bir süre valilikte kalan Erdil, daha sonra Belediye Başkanlığı'na geçti. Belediye Başkanlığı'nda Vali/Başkan Yardımcısı Türker Öksüz'den belediye çalışmaları, hayata geçirilen veya geçirilecek olan projeler ve belediye ile ilgili bilgi alarak değerlendirmelerde bulundu.

Belediye de yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulunan Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, "Belediyemizce yürütülen gerek alt yapı çalışmaları, gerek sosyal-kültürel çalışmalar, birlikte gözden geçirdik. Kendilerine bir brifing sunduk. Kendileri de bu çerçevede belediyemizin bundan sonraki yapacağı çalışmalarda bizlere her türlü desteği vereceğini ifade ettiler" dedi.

Kars'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, "Bugün biz Kars'tayız. Kars'ta bir ziyaret programı çerçevesinde belediyemizi, belediyemizin hizmetlerini başkanımızdan dinlemek, yapılan çalışmaları birlikte değerlendirmek için buradayız. Kars Belediyesi'nin hizmetlerini, alt yapı hizmetlerini, kültürel-sosyal hizmetlerini TOKİ vasıtasıyla kısa vadede, orta ve uzun vadede yapılan çalışmaları ve yapılacak projeleri birlikte değerlendirdik. Önümüzdeki sürece ilişkin öncelikler tespit edildi. Bu önceliklere ilişkin olarak neler yapılabilir, merkezi idareden ne tür kaynaklar sağlanabilir, bu istikamette müzakere de bulunduk. İnşallah önümüzdeki hizmet döneminde hizmetlerimizi ivmelendirmek için, kapasitesini artırmak için bir çalışma geliştireceğiz" diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Erdil, Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz ile birlikte Kars Vadisi Bedesten bölgesine geldi. Burada bölgeyi gezen Edil, Öksüz, bilgi verdi. Bakan Yardımcısı Erdil, Harakani Türbesi, Aynalı Köşk ve Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü'ne ziyaret gerçekleştirecek.

İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil Kars'ta incelemelerde bulundu
İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil Kars'ta incelemelerde bulundu
İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil Kars'ta incelemelerde bulundu
İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil Kars'ta incelemelerde bulundu

YORUMLAR
500
Ünü Avrupa'ya bile yayıldı! Gastronomi dünyasının yükselen değeri İlter Avşar, Ardahan kazını markalaştırdı Ünü Avrupa'ya bile yayıldı! Gastronomi dünyasının yükselen değeri İlter Avşar, Ardahan kazını markalaştırdı Sarıkamış Mayıs ayında beyaza büründü Sarıkamış Mayıs ayında beyaza büründü
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Belediye Başkanlığı, Türker Öksüz, Kars, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil Kars'ta incelemelerde bulundu - Son Dakika


Son Dakika
20:57 Süper Lig'e çıkma yarışında heyecanlı karşılaşma! İstanbulspor tur kapısını araladı
20:56 Afganistan'da arka arkaya düzenlenen bombalı saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti
20:35 Ünü Avrupa'ya bile yayıldı! Gastronomi dünyasının yükselen değeri İlter Avşar, Ardahan kazını markalaştırdı
20:24 Tarihi başarı! Eski Galatasaraylı Riekerink, İskenderunspor'u TFF 2. Lig'e taşıdı
20:22 Türkiye'de 25 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı! Bin 260 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi yaşamını yitirdi
20:21 Duygulandıran paylaşım! Oğuzhan Özyakup, siyah-beyazlı kulüpten ayrıldığını açıkladı
19:45 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "ABD'ye para transferi" iddiasına TÜRGEV ve Ensar Vakfı'ndan videolu cevap
19:45 İsveç ve Finlandiya heyetleriyle yapılan görüşme sona erdi! Türkiye'den ilk açıklama: Güvenlik kaygılarımızın ortadan kaldırılmasını istedik
19:43 İtalyan devi, Enes Ünal için harekete geçti! İşte Getafe'nin istediği inanılmaz bonservis
18:45 AK Partili isim asgari ücrete 2. zam için sonbaharı işaret etti: Önümüzdeki süreçte atılan adımları göreceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 21:10:22. #1.11#
SON DAKİKA: İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil Kars'ta incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement