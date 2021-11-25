İçişleri Bakanı Soylu, INTERPOL İcra Komitesi Avrupa Kıtası Üyeliğine seçilen Sevgel'i tebrik etti - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı-INTERPOL İcra Komitesi Avrupa Kıtası Üyeliğine seçilen Selçuk Sevgel'i kutladı.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "INTERPOL Genel Kurulu'nda ilk turda Türkiye'nin adayı Sevgel, İcra Komitesi Avrupa Kıtası Üyeliğine seçildi. Bu başarı için Emniyet Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve tüm teşkilatımıza, oylamaya katılan tüm ülkelere teşekkürler. INTERPOL-EUROPOL Daire Başkanı Sevgel'e tebrikler." ifadesini kullandı.