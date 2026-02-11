İçişleri Bakanlığı\'nda devir teslim! Ali Yerlikaya, görevini Mustafa Çiftçi\'ye bıraktı

İçişleri Bakanlığı'nda devir teslim töreni düzenlendi. Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığı görevini Ali Yerlikaya'dan devraldı. Törende Ali Yerlikaya duygusal anlar yaşadı.

Ali Yerlikaya törende yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Mustafa Çiftçi kardeşimiz atanmış bulunuyor. Kendisini yürekten tebrik ediyorum. Allah Cenabı Allah hayırlı uğurlu etsin diyorum. Amin amin. Kalben dua ediyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun diye dua ediyorum. Amin. Ve şunu söylemek istiyorum. Değerli kardeşim kıymetli bakanımız hem meslektaşım hem de Konyalı bir hemşehrimiz. Hasreten de tebrik etmemin içeriğinde bu da var." dedi.

"DUAMIZ KARDEŞİMİZLE"

35 yıldır İçişleri Bakanlığı'nda görev yaptığını ifade eden Yerlikaya, "Yine bir vali kardeşimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle bu makama layık görüldü. Başaracağına aynı hizmet bayrağını bizim bizden önceki kıymetli bakanımızdan devraldığımız gibi o da şimdi bu hizmet bayrağını bizden aldı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimizin, milletimizin huzuru, güvenliği, esenliği için gece gündüz demeden 685.000 İçişleri ailemizin ferdiyle beraber Allah'ın izniyle canla başla çalışacak.... Duamız kardeşimle, kıymetli bakanımızla beraber. Sayın Cumhurbaşkanımıza İçişleri Bakanlığı görevini 4 Haziran 2023 tarihinde bize tevdi etti. O günden bugüne bize olan desteği, güveni hep üzerimizde hissettik. Ben değerli kardeşlerim az önce de ifade ettim buraya gelirken arkadaşlarıma. 20 Kasım 1990'da 22 yaşında kaymakam adayı olarak bu bakanlığa girdim. Aradan 35 yıl bitti. 36. yıldan gün aldık. O günden bugüne cansiperane Mülki İdare Amirliğinin çeşitli noktalarında, bunun çok uzun bir süresi de valilik olmak üzere hizmet ettik. Şükürler olsun." ifadelerini kullandı.

"TEŞKİLATIMIZIN BÜTÜN NEFERLERİNDE BÜYÜK BİR UYUM GÖSTERDİK"

Vedasında duygusal ifadeler kullanan Yerlikaya, "Her bir başlangıcın sonu olduğuna bizim değerlerimiz, inanç sistemimiz hep bunu söyler. İlk nefes, son nefes arasındaki kaç nefes olduğunu biz bilmeyiz. Rabbimizin sırrı ve buna biz ömür diyoruz. Ama bu ömür sınanmalarla geçiyor. Bazen makamla sınanıyor. Bir 35-36 yıl boyunca olduğu gibi ama bazen de bu görevlerden tamam buraya kadar teşekkür ediyoruz denildiği zaman da yine sınanmalar devam ediyor. Dolayısıyla biz liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bize ilk Başbakanlığı döneminden itibaren vermiş olduğu Genel Müdürlük 5 ilde Valilik ve nihayetinde dedim az önce 22 yaşında bu göreve geldik diye bu bakanlıkta da nihayetinde bakan olarak çalışıp aziz milletimizin desteğini ve duasını alıp bütün arkadaşlarımızla beraber bir takım olarak, bir aile olarak çalışıp yüz akıyla da ayrılmak şükürler olsun ki bize nasip oldu diyorum. Aynı şekilde de ben inanıyorum ki Değerli valimiz de aynı aşkla, aynı heyecanla, sizlerin desteği, sizlerin güçlü işbirlikleriyle yine milletimizin desteğini, duasını alarak o da yüz akıyla zamanı geldiği zaman yüz akıyla kardeşimizden birine teslim edeceğine ben canı gönülden inanıyorum. 685.000 İçişleri ailemizin her her ferdine müteşekkirim. Müthiş işler yaptınız. Büyük bir takım çalışması yapıldı. Hayır olan işlerin her birini ben sizden biliyorum. Eğer bir sıkıntı veya daha iyi olmamız gereken bir mesele varsa sorumlu vebal benim dedim her fırsatta. Bunu da hep sizlerle paylaştım. İyi günleriniz oldu, zor günleriniz oldu. Ama her zaman için liderimizin güçlü dirayeti, bizi sahiplenmesi ama aynı zamanda teşkilatımızın bütün neferlerinde büyük bir takım, büyük bir uyum gösterdik. Dilimizin şerrinden ve dilimizin afetinden sakınmak için hep Cenabı Allah'a sığındık." şeklinde konuştu.

"SOSYAL ÇEVREMİ HEP İHMAL ETTİM"

Yerlikaya sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zaman dilimizle hiç kimseye eza vermedik. Bu noktada kul hakkına girmemek noktasında gayret gösterdik ama işimizi olabilecek en hayırlı ve en güzel şekilde yapma noktasında da çalıştık. Son kelam şu. Her başlangıcın bir sonu var. Dolayısıyla buraya ilk geldiğimde ettiğim duayı müsaadenizle yaparak değerli bakanıma sözü bırakmak istiyorum. Sağ olun. Hatırlıyorum. bugün gibi hatırlıyorum. Yine bu oda muhteşem coşkuyla tıpkı bugünkü gibi doluydu. Hep şöyle dedim ben. Dedim ki ya Rabbi bize nasip ettin bu görevi. Senin inayetin bizim üzerimizde olmadığı müddetçe biz bu işi yapamayız. Şükrediyorum. Ve zamanı geldiği zaman yüz akıyla bizim güzel bir kardeşimize bunu yüz akıyla teslim etmeyi bana nasip et dedim. Nasip etti de şükürler olsun. Ve son teşekkürü de 36 yıldan beri bana tahammül eden aileme ediyorum. Eşime, çocuklarıma sosyal çevremi hep ihmal ettim. Düğünlere gidemedim. Derneklerine gidemedim, cemiyetlerine katılamadım. Ama hep millet için, devlet için dedim. Onlar da hep bizi maruz gördüler. Onlara da hep haklarını helal etmelerini rica ediyorum. Ve burada bulunan bütün İçişleri ailemizin şahsında 685.000 İçişleri neferimiz ailemizin her bir ferdine de teşekkür ediyorum. Güzel bir iz bıraktınız. Beraber güzel işler yapıldı ama şimdi bana göstermiş olduğunuz teveccüh ve desteğin daha da mislini sevgili bakanım, değerli meslektaşım, değerli hemşehrim Mustafa kardeşime de yapacağınızın inancıyla görevi ona tevdi ediyorum. Allah hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun."

YENİ BAKAN ÇİFTÇİ: ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM KENDİSİNDEN

Mustafa Çiftçi ise, "Bugüne kadar görev yapan bütün bakanlara çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakan'ın da çok güzel hizmetleri oldu. Kaçakçılık ve organize suçlarda, bireysel suçlarda büyük mesafe kaydettik. Ben mesleğimde 29'uncu yılımı bitirdim. Kaymakam adayı olarak başladığımız mesleğimizde Allah nasip etti bugünleri de gördük. Çok şey öğrendim kendisinden." dedi.