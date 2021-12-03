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İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği 5'inci Olağan Kongresi gerçekleşti - Son Dakika

İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği 5'inci Olağan Kongresi gerçekleşti

03.12.2021 17:18
İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği 5'inci Olağan Kongresi gerçekleşti

2009 yılında kurulan İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği 5'inci Olağan Kongresi Türkiye Belediyeler Birliğinde (TBB) gerçekleştirildi.

2009 yılında kurulan İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği 5'inci Olağan Kongresi Türkiye Belediyeler Birliğinde (TBB) gerçekleştirildi.

İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği 5'inci Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Düzenlenen kongrede Genel Başkanı Yücel Can çalışmalar hakkında konuşma yaptı.

Genel Başkan Can, ölümsüz bir eser bırakmak istediklerini belirterek, "Bugünden başlamayan ve eskilere dayanan, idare ve bürokrasi alanındaki sorunları tespit ettik, dahası doğru bir tanı ve teşhis konulduktan sonra uygulama ve tedavi aşaması önemli bir aşamadır" dedi.

Türkiye'de 43 ilde çalışmalarının olduğunu hatırlatan Genel Başkan Can, Milli Birlik ve Beraberlik Vefa Ödülleri Programı ile herkesi kucaklamaya çalıştıklarını, bununla birlikte her türlü terör ve darbenin karşısında olduklarını, sözden öte vatan ve mukaddesat konusunda hassas olduklarını; Anayasa, 15 Temmuz Ankara STK, Ankara STK Platformları ve Kudüs Şurasının kurucuları arasında yer aldıklarını söyledi.

Konuşma sonrasında divan heyeti seçilerek dernek çalışmaları anlatıldı ve dernek yönetiminin seçimi gerçekleşti.

Dilek ve temenniler kısmında Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) Genel Müdürü Mehmet Kocatepe yapmış olduğu konuşmada "İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneğinin altyapısını Dernek Başkanımız Yücel Can Bey ile birlikte görüşüyorduk. Konuşmanın ötesinde inanıyorum ki bu dönemde daha büyüyerek hizmet edeceğimize inandığımı belirtmek isterim, Yücel Can Başkanımıza destek olalım, birlik ve beraberlik içerisinde olalım" açıklamasında bulundu. - ANKARA

İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği 5'inci Olağan Kongresi gerçekleşti
İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği 5'inci Olağan Kongresi gerçekleşti
İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği 5'inci Olağan Kongresi gerçekleşti

Bürokrasi, Yücel Can, Türkiye, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği 5'inci Olağan Kongresi gerçekleşti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği 5'inci Olağan Kongresi gerçekleşti - Son Dakika
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