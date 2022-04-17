İftar yemeğinde bir araya geldiler - Son Dakika
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İftar yemeğinde bir araya geldiler

17.04.2022 10:24
İftar yemeğinde bir araya geldiler

AK Parti Çaycuma İlçe Başkanlığı ilçe genelinde bulunan teşkilatları için iftar yemeği düzenledi.

AK Parti Çaycuma İlçe Başkanlığı ilçe genelinde bulunan teşkilatları için iftar yemeği düzenledi.

İftar programına; AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, İl Başkanı Zeki Tosun, İlçe Başkanı Birol Yiğit, Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal, Karapınar Belediye Başkanı Necdet Dernek, Nebioğlu Belediye Başkanı Akif Özdal, geçmiş dönem Belediye Başkanları, Belde Başkanları, Belde Yönetim kurulu üyeleri, belde kadın kolları yönetimi ve gençlik kolları, köy başkanları ve mahalle başkanları ile muhtarlar katıldı.

Gerçekleşen iftar programı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti İlçe Başkanı Birol Yiğit açılış konuşması yaparak pandemiden dolayı iki yıl aranın ardından yeniden birlikte olduklarını ve katılım sağlayan herkese teşekkürlerini sundu. AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu; "İki yıl gibi süreç sonrasında tekrar burada güzel ortamlarda iftar yapmaya Allah bizlere nasip etti. 2 yıl geçti, artık dedik ki çıkalım bu şekilde teşkilatlarımızla, asıl ailemizle, AK Parti ailesiyle bir iftar yapalım dedik. Bu tabloyu hep beraber özlemişiz. Gerçekten AK Parti teşkilatı olarak beldelerimiz birbirleriyle uzaklaştı. İnşallah bu mesafeyi en kısa zamanda kapatıp, yine birlik ve beraberlik içinde güçlü bir şekilde hep beraber, yolumuza devam etmemiz gerekir. Tabii ki bu meşakkatli yolda, bu 20 yıllık AK Parti sürecinde burada arkadaşlarımı, dostlarımı görüyorum ki, zor günlerimizde kol kola, beraberce geceler boyunca çalıştığımız arkadaşlarımız buradalar. Şu kardeşinizde ilk günden bugüne kadar teşkilatlarımızda, partilerimizde görev aldı ve milletvekilliği nasip oldu. Ama o arkadaşlarımızla beraber aramıza hiçbir zaman mesafe koymadık. Bunu niçin anlatıyorum, sizlerde aynı bir şekilde hiçbir zaman aramıza mesafe koymadan hep beraber yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Neden! Hepimizin içinde bir memleket sevdası var" dedi.

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun ise yaptığı konuşmasında şunları söyledi;

"İki yıldır yan yana uzun zamandır pandemiden dolayı gelemedik. Bugün burada kalabalık ortamda bu güzel ortamı sağlayan başta ilçe başkanlığımıza, teşkilatına teşekkür ediyorum. Sizlerde burada mübarek Ramazan ayında birlikte olduğumdan dolayı çok mutluyum. Ramazan girdiğinden dolayı ilimizde ve ilçelerimizde Ramazan etkinliklerimiz devam ediyor. İlçelerimiz ve il teşkilatımız her akşam kapı kapı geziyorlar. Evlere misafir oluyorlar. Bunun dışında sahur programlarımız oluyor. Burada emeği geçen tüm teşkilattaki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - ZONGULDAK

İftar yemeğinde bir araya geldiler
İftar yemeğinde bir araya geldiler
İftar yemeğinde bir araya geldiler

YORUMLAR
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Zonguldak, Hisarcık, AK Parti, İftar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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